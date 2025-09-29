חנמאל דורפמן, ראש המטה של השר בן גביר, תכנן להשתתף בסדנת שיקום לשוטרים בקפריסין, אך במהלך ההיערכות לנסיעה עודכנו גורמי הביטחון כי צרפת נקטה נגדו צעד מנהלי שעלול להשפיע על כניסתו למדינות אירופה | בעקבות זאת בוטלה הטיסה (חדשות)
ראש המטה של השר לביטחון לאומי, חנמאל דורפמן, חשוד שהורה לניצב משה פינצ'י שלא לשלול את נשקו של יהודי שירה בערבי בחווארה. לפי הדיווח, דורפמן טען שמדובר בהגנה עצמית - וזאת בניגוד לנהלים המקובלים ולסמכות הפיקודית של המשטרה (בארץ)
אחרי תקופה ארוכה של מאמצים, הצליחו במח"ש לפרוץ את הטלפון של חנמאל דורפמן - ראש המטה של השר בן גביר | חוקר מטעם היחידה אמר כי פתיחת נעילת הנייד של דורפמן דרשה למעשה פיצוח של כ-100 מיליון אפשרויות | ממח"ש נמסר כי "השניים נחקרו בחשד לעבירות מתחום טוהר המידות, וזאת בעקבות ממצאים נוספים שעלו לאחרונה" (משטרה)