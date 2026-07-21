בגלל צרפת: ראש המטה של בן-גביר כמעט עלה על טיסה - וביטל ברגע האחרון

ראש המטה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, חנמאל דורפמן, תכנן לפני כשבועיים לצאת לקפריסין לצורך ביקור בסדנת שיקום עבור שוטרים שהשתתפו בפעילות מבצעית במהלך אירועי 7 באוקטובר ונחשפו למראות קשים.

על פי דיווח ב"מעריב", במסגרת ההיערכות לנסיעה בוצע תיאום מול גורמי הביטחון בישראל. במהלך התיאום נמסר כי בעקבות צעד מנהלי שנקטה צרפת נגד דורפמן, קיימת אפשרות שייתקל בקשיים בכניסה למדינות אירופה, ובמקרה מסוים אף יוחזר לישראל. בעקבות האזהרה הוחלט לבטל את הנסיעה המתוכננת.

כזכור, לפני כשבועיים פורסם בחדשות 12 כי דורפמן יסיים את תפקידו כראש המטה של בן גביר, זאת לקראת התמודדותו בבחירות לכנסת ברשימת עוצמה יהודית. דורפמן, שנחשב לאחד ממקורביו הבולטים של בן גביר, נאלץ לעזוב את תפקידו בשל האיסור החל על עובדי מדינה להתמודד לכנסת.

דורפמן הגיב לדיווח ואמר: "לכבוד הוא לי שמדינה אנטישמית כמו צרפת מנסה לפגוע בי בשל הקרבה שלי לשר בן גביר. זה רק מוכיח שאני הולך בדרך הנכונה. בצרפת ימשיכו להתבכיין, ואני אמשיך ליישם את מדיניות השר בן גביר ולפעול למען האינטרסים הלאומיים של ישראל".