אזרחים ישראלים חצו את הגדר ונכנסו לשטח סוריה במהלך הלילה | כך עדכן דובר צה"ל שהוסיף כי הם הוחזרו לישראל על ידי כוחות צה"ל והועברו להמשך טיפול של המשטרה | "צה"ל מגנה את האירוע בתוקף ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל" נמסר (צבא)
צה"ל הודיע הערב שתקף מחבלים מהג'יהאד האיסלאמי בכביש ביירות-דמשק במרחב מג'דל ענג'ר שבלבנון, הצבא לא מסר פרטים נוספים | בתיעוד שהופץ מהזירה נראה רכב עולה באש | מקורות אמרו כי הרכב נסע לכיוון סוריה, ומקור ביטחוני לבנוני מסר כי יש ארבעה הרוגים (צבא)
כמה אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה, באזור רמת הגולן, כך מסר דובר צה"ל | עוד נמסר כי "כוחות צה״ל קפצו לנקודה, איתרו את האזרחים והחזירו אותם בבטחה לשטח מדינת ישראל. החשודים שנתפסו יועברו להמשך טיפול משטרת ישראל" (צבא)
טורקיה תעביר בשבועות הקרובים סיוע צבאי לצפון סוריה, במטרה שישמש לטובת לחימה נגד חמושים כורדים בסמיכות לגבול עם טורקיה, כך דווח בשם גורמים טורקיים | לפי הדיווח, תוכנית הסיוע תכלול בין היתר מערכות הגנה אווירית, מכוניות משוריינות, ציוד ארטילרי ורחפנים (מדיני, העולם הערבי)
סיור מקיף ברמת הגולן הוביל לביקור בבסיס 109 בגבול סוריה שהתגלה כפתוח | במהלך תצפית על סוריה וקוניטרה נחשף בפנינו מינרט מציץ בין השיחים של שרידי כפר לא מוכר | לא היו שלטי אזהרה מפני מוקשים, והשערים היו פתוחים - כך שנכנסנו לעולם שלא הכרנו | ישראל שפירא על הביקור המסתורי בכפר צֻרְמָן הצ'רקסי (היסטוריה)
אירוע משונה וחריג התרחש היום (שבת) בסוריה, כאשר שני ישראלים תושבי הצפון חצו את הגבול - ונעצרו על ידי כוחות צה"ל בשטח סוריה | על פי המשטרה, השניים נלקחו לחקירה בתחנת הגולן | העונש על המעשה הינו מאסר של 4 שנים (חדשות, ביטחוני)