תקרית ביטחונית חריגה התרחשה הלילה (בין ראשון לשני) בדרום גזרת סוריה, כאשר כוחות צה"ל זיהו ירי לעבר מוצב שבו פועלים לוחמים במרחב תל כודנא, הממוקם בתוך אזור החיץ. בתגובה מיידית, פתחו כוחות צה"ל באש והשיבו בירי מרגמות וירי ארטילרי לעבר המרחב ממנו בוצע הירי.

בנוסף לירי הארטילרי, בוצעה תקיפה של מסוק קרב בשטח פתוח במטרה לסייע ללוחמים בשטח. דובר צה"ל אישר את הפרטים ומסר כי האירוע הסתיים בחסדי שמים ללא נפגעים לכוחותינו. בצה"ל ממשיכים לסרוק אחר מקור הירי ומסרו כי הכוחות ימשיכו לפעול במרחב כדי להסיר כל איום.

דיווחים מסוריה: "עקירה המונית" של תושבים

בצד הסורי, סוכנות הידיעות הרשמית "סאנא" דיווחה כי צה"ל ירה פגזי ארטילריה לעבר הכפר עאבדין שבאזור דרעא. רשת "אל-מיאדין" הלבנונית, המזוהה עם ארגון חיזבאללה, דיווחה על "עקירה המונית" של תושבים מעאבדין, שעזבו את בתיהם ונמלטו לכפרים הסמוכים בעקבות תקיפות הארטילריה של ישראל.

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יצוין כי מוקדם יותר פורסמו תיעודים מהכפר עאבדין, שבהם נראים תושבים מיידים אבנים לעבר חיילי צה"ל. התקרית מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת באזור, כאשר צה"ל פועל לשמירה על ביטחון אזור החיץ ולמניעת חדירות עוינות.

אירוע נוסף במוצאי שבת: שני מחבלים חוסלו

תקרית זו מגיעה בהמשך לאירוע ביטחוני נוסף שהתרחש במוצאי שבת בשעה 21:00. באותו אירוע, כוחות צה"ל חיסלו שני מחבלים חמושים שעשו את דרכם לעבר מוצב צה"ל בצד השני של מרחב החיץ, באזור ח'אדר, כקילומטר מגבול ישראל. גופות שני המחבלים נמצאות כעת בידי צה"ל, אולם זהותם טרם התבררה בשלב זה.

האירועים האחרונים מדגישים את המציאות הביטחונית המורכבת באזור החיץ בסוריה, שם צה"ל ממשיך לפעול למניעת איומים על ביטחון ישראל. מצה"ל נמסר כי הצבא שומר על דריכות גבוהה במרחב ומוכן להגיב בנחישות לכל ניסיון פגיעה בכוחותיו או באזרחי ישראל.