אזרחים ישראלים חצו את הגדר ונכנסו לשטח סוריה במהלך הלילה | כך עדכן דובר צה"ל שהוסיף כי הם הוחזרו לישראל על ידי כוחות צה"ל והועברו להמשך טיפול של המשטרה | "צה"ל מגנה את האירוע בתוקף ומדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את האזרחים ואת כוחות צה"ל" נמסר (צבא)
כמה אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה, באזור רמת הגולן, כך מסר דובר צה"ל | עוד נמסר כי "כוחות צה״ל קפצו לנקודה, איתרו את האזרחים והחזירו אותם בבטחה לשטח מדינת ישראל. החשודים שנתפסו יועברו להמשך טיפול משטרת ישראל" (צבא)
שמונה חיילי צה"ל שבו לישראל לאחר שנעצרו על ידי הצבא הירדני, זאת לאחר שעברו את הגבול לירדן בשבוע שעבר | לאחר שהתברר כי הם עברו את הגבול בטעות הם שוחררו במהירות חזרה לגבולות הישראל, זאת בהתאם להסכם הגבול הביטחוני בין שתי המדינות (צבא)
אירוע משונה וחריג התרחש היום (שבת) בסוריה, כאשר שני ישראלים תושבי הצפון חצו את הגבול - ונעצרו על ידי כוחות צה"ל בשטח סוריה | על פי המשטרה, השניים נלקחו לחקירה בתחנת הגולן | העונש על המעשה הינו מאסר של 4 שנים (חדשות, ביטחוני)