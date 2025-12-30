יצרניות הרכב הסיניות צפויות לעקוף את יפן ולהפוך למובילות מכירות הרכב בעולם, כשהן נשענות על יתרון טכנולוגי, תמחור תחרותי וגל ייצוא אדיר | BYD צפויה לעבור את טסלה במכירות רכבים חשמליים, בעוד היצוא הסיני שוב שובר שיאים (כלכלה, רכב)
מהפכת הבינה המלאכותית 2025: מנוע היגיון מתקדם, זיכרון ארוך-טווח וטיפול מולטימודלי ברמה חסרת תקדים – כיצד GPT-5 מתקדם מעבר ליכולות הקוליות של GPT-4o, מדוע מיקרוסופט כבר משלבת אותו במוצריה, ולמה הוא מהווה צעד משמעותי לקראת בינה מלאכותית כללית (AGI) שתשנה את חיינו בכל התחומים – ממשרד ועד בית (טכנולוגיה)
העלאת מס הקנייה על רכבים חשמליים מ-35% ל-45%, יחד עם הורדת תקרת ההנחה ל-35 אלף שקל והשוואת אגרות הרישוי לרכבי בנזין, מובילים לעליית מחירים חדה בכל דגמי היצרנית האמריקאית | דגם הכניסה טסלה 3 חוצה את רף 200 אלף השקלים | טסלה Y מזנק ל-247 אלף שקל | בניגוד ליבואנים אחרים, לחברה אין מלאי בתעריפי מס ישנים (רכב)