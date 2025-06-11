במעמד רב רושם, ובהשתתפות אדמו"רי ורבני העיר בית שמש, הוכתר הרה"ג ר' אלימלך שטרן, כרב קהילת 'כלילת יופי', ברמת ג' בבית שמש ● במהלך המעמד הכניס הרב החדש ספר תורה שנכתב ע"י בני משפחתו לפני תקופה, ועם הכתרתו כרב, הביא עמו את הספר תורה ● במעמד נשאו דברים רבני העיר, וכן הרב החדש שהביע תודה לאלוקי עולם על שהביאו עד הלום (חרדים)
באווירה מרוממת ומאחדת, בהשתתפות חוצה מגזרים, התקיים ביום חמישי בביתר עילית מעמד הכתרתו של הגאון רבי יצחק מועלם לרבה של העיר, במעמד חכמי ומאורי הדור, רבנים, אדמו"רים ואישי ציבור | צפו בגלריה מסכמת (חרדים)