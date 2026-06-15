הרב יצחק ורדי הוכתר לרב העיר קרית אונו במעמד חגיגי

הכתרת רב העיר בקרית אונו ( צילום: באדיבות )

קרית אונו לבשה אמש (ראשון) חג. תחת אווירה של התרוממות רוח והתעוררות רוחנית, התכנסו המונים לטקס הכתרתו הרשמי של הגאון רבי יצחק ורדי לרבה של העיר, במעמד שסימל את הידוק הקשר בין התושבים להנהגה התורנית המקומית.

האירוע, שנערך במעמד רבנים בכירים, אישי ציבור ותושבים רבים שביקשו לחלוק כבוד לתורה ולומדיה, הגיע לאחר הליך בחירה סדור ומקצועי שהתנהל בראשות הדיין הגר"י אלמליח. הרב ורדי, בן 43, זכה לתמיכה רחבה של 21 קולות מחברי הגוף הבוחר, ומסמן צעד משמעותי לביסוס הזהות היהודית והיציבות הרוחנית בעיר. הראשון לציון: "החזרת העטרה ליושנה" את המשא המרכזי נשא הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, שעמד על חשיבות מינוי רבנים בעלי שיעור קומה בערי ישראל. "בשנה האחרונה אנו עדים לבחירתם של רבני ערים ויישובים – תלמידי חכמים מופלגים ומורי הוראה, שיורדים לעם שבשדות כדי לקרב את הלבבות", אמר הראשון לציון בדבריו. ראש הישיבה השיא את נכדתו עם נכד אחיו הגאון הפוסק והמריא למסע חיזוק בחו"ל חיים רוזנבוים | 12:32 סערה בצפת: חסידי סאטמר שהגיעו לשבת התעמתו עם תושבים חילונים נחמן שטרנהרץ | 14.06.26 הרב הדגיש כי מדובר בהגשמת חזונו של אביו, מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, שהשקיע מאמצים כבירים למינוי רבנים ודיינים ברחבי הארץ. "בשיתוף פעולה מוצלח, אנו זוכים לראות את החזרת העטרה ליושנה", הוסיף הגר"ד יוסף, תוך שהוא מצביע על המשכיות ההנהגה התורנית בקרית אונו. במהלך המעמד, ביקש הראשון לציון להעלות על נס את פועלו רב השנים של רב העיר הוותיק, הגאון הרב רצון ערוצי, על עמידתו האיתנה על משמר התורה וההלכה בקרית אונו לאורך עשורים. דבריו עוררו התרגשות רבה בקרב הקהל שמילא את האולם.

הרבנים הראשיים בהכתרת הרב ורדי בקרית אונו ( צילום: באדיבות )

רגע ההכתרה המרגש

שיאו של הערב נרשם ברגע ההכתרה המרגש, כאשר הרבנים הראשיים לישראל עלו על הבימה והלבישו את הרב ורדי בחלוק דרבנן. במעמד חגיגי, העניקו לו הרבנים הראשיים טלית חדשה, כסמל לכניסתו הרשמית לתפקיד הרם במשרה הציבורית התורנית.

הרב יצחק ורדי, דמות מוכרת ומוערכת בקרית אונו, מכהן בשנים האחרונות כמורה הוראה בבתי כנסת בעיר. הרב, בוגר הישיבה הגבוהה 'ברכי יוסף', מחזיק בכושר לרב עיר מטעם הרבנות הראשית לישראל ונחשב לדמות המסוגלת לחבר בין המגזרים השונים בעיר.

מינוי רב העיר לקרית אונו ( צילום: המשרד לשירותי דת )

"יציבות רוחנית לעיר"

במשרד לשירותי דת הביעו סיפוק רב מהשלמת המהלך, המהווה חלק ממדיניות המשרד לאיוש רבני ערים במינויי קבע. מנכ"ל המשרד, יהודה אבידן, בירך על הבחירה ואמר: "מדובר בצעד חיוני לשיפור איכות שירותי הדת. אני סמוך ובטוח כי הרב ורדי יפעל להנגשת יהדות במאור פנים ויעניק הנהגה תורנית מחויבת לכלל חלקי העם בקרית אונו".

אבידן הודה ליו"ר הוועדה הדיין הרב יצחק אלמליח ולחבריה, וכן לראש עיריית קרית אונו, הגב' מיכל רוזנשטיין, על שיתוף הפעולה המלא בהליך הבחירה. "מינוי רב עיר במינוי קבע הוא צעד חיוני ליציבות הקהילתית ולשיפור איכות שירותי הדת בעיר", הדגיש.

המינוי מגיע בעקבות גל של מינויים דומים ברחבי הארץ, כאשר בחודשים האחרונים נבחרו רבנים חדשים גם ברמת השרון ובנוף הגליל, במסגרת מדיניות המשרד לחיזוק ההנהגה התורנית בערי ישראל. המהלך זוכה לתמיכה רחבה בציבור החרדי והדתי, הרואה בכך חיזוק משמעותי של מעמד התורה והיהדות בחיי העיר.