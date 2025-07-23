לרגליום פטירתו של רבי שמואל רוזובסקי זצ"לראש ישיבת פוניבז',שחלבתאריך כ"זתמוז – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותושל גאון עולם שהאיר ארץ ולדרים באור תורתו|עלהוויתור לאחיו דרך בזוי עצמי עד כדי הליכהבשוק,שהצילהאת חייו |“שמואלבקוראי שמו"(יהדותואקטואליה)
ספרו של רבי שמעון סופר, "התעוררות תשובה", אוצר בתוכו שאלות ותשובות וחידושים רבים בתחומים שונים, החל מפסקי הלכה ודברי אגדה ומוסר ועד לדקדוקים בנוסח התפילה - הכל על סדר השו"ע | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)