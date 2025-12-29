בצה״ל נותקה בימים האחרונים הגישה של מערך דובר צה״ל ולשכות בכירים נוספים למנויי עיתון הארץ | המהלך נעשה כחלק מיישום החלטת הממשלה מנובמבר 2024, הקוראת לגופים ממשלתיים להפסיק התקשרויות עם העיתון (חדשות בארץ)
נוכח המכה כלכלית הקשה שספג בעקבות החרם הממשלתי, עיתון הארץ עתר היום (שני) לבג"ץ בדרישה לבטל את החלטת משרדי הממשלה להפסיק פרסומים ממשלתיים בכלי התקשורת של הקבוצה ואת המנויים עליהם | העיתון טוען, כי "מדובר בחרם כלכלי פסול שמטרתו להשתיק ולהחליש גוף תקשורת המותח ביקורת על הממשלה וחבריה" (בארץ, עיתונות)