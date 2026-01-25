כמדי שנה בשיא זמן חורף, הגיע הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף למסור את שיחתו המסורתית בישיבת 'באר יהודה' שבירושלים • בשיחה שנמסרה בליל שבת קודש, שילב הראשל"צ פלפול תורני עמוק לצד זכרונות הוד מימי חורפו של אביו מרן זצ"ל ושיבח את ראשי הישיבה: "שילוב נדיר של עיון ובקיאות" | צפו בתיעוד מהופעתו של הראשל"צ בפניא דמעלי שבתא בהיכל הישיבה (עולם הישיבות)
מאות תלמידי ישיבות בירושלים התאספו אמש (שלישי) למעמד פתיחת ישיבת 'המשך זמן' - לחודש ניסן, בהיכל ישיבת 'באר יהודה' | את השיעור הכללי הראשון מסר הגאון רבי יצחק טופיק ראש ישיבת 'באר יהודה' הגדולה, שהדגיש בתחילת דבריו חשיבות בחורי החמד שבחרו לא לצאת לתקופת 'בין הזמנים', אלא להמשיך סדר יומם כרגיל כהכנה דרבה לקראת חג הפסח הקרב ובא | הצלם דוד ארזני השתתף במעמד, התחזק בדברי חכמים אשר בנחת נשמעים, ומגיש גלריה (עולם הישיבות)
בעיה"ק ירושלים נערכה שמחת הברית לנין הגאון הרב אליהו טופיק ראש ישיבות 'באר יהודה', נכד לבנו הגר"מ טופיק ר"י באר יהודה הקטנה ונכד הגרי"ש רחמים רו"כ משה אמת ב"ב | חבר המועצת ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז שימש כמוהל, והסב הגר"א טופיק נתכבד בסנדקאות | אחר הברית הסבו כל הקהל לסעודת מצווה | צפו בתיעוד (חרדים)
לקראת התחלת ימי השובבי"ם הבאים עלינו לטובה - בשבוע הבא, מסר חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי ראובן אלבז, שיחת חיזוק בהיכל ישיבת באר יהודה הגדולה | הרב עורר את הבחורים לאהבה את השי"ת וביקש מהבחורים לנצל את הימים הנעלים הידועים בסגולתם להתעלות בתורה ויראה טהורה (ישיבות)