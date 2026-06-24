מהדורת 'מעייריב' היומית באתר 'בבלי' עם סיקור נרחב במיוחד מכלל הזירות והאירועים במחאת שיירת הרכבים "עד כאן". איצלה כץ מסכם את אחת היממות הסוערות ביותר שעברו על המגזר החרדי. מהתבטאויות חברי הכנסת של אגודת ישראל וההצהרות הלוחמניות לתקשורת, ועד להגעת המפגינים למשאית הצבעונית בשערי כלא 10. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.

דם החרדים הופקר

מה שמותר לכל אזרח במדינת ישראל - אסור כנראה לחרדים. מה שלא ראינו בהפגנות נגד הגירוש מגוש קטיף, ובקושי בהפגנות קפלן, קיבלנו בפול ווליום ובעוצמת שנאה הגובלת בטירוף מצד חילונים שלקחו את החוק לידיים והתפרעו נגד המפגינים.

במקביל, ברשתות החברתיות הופצו תיעודים מקטטה המונית שפרצה בין ערסים בערד לבין חסידי גור שהותקפו קשות על לא עוול בכפם. לפי הדיווח של העיתונאי אלמוג בוקר - הרקע לקטטה הוא ניסיון של חילונים בערד למנוע מחסידי גור להשתתף במחאת הרכבים.

כל הפרטים והתיעודים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

אפליה משטרתית

האלימות הפרועה וחסרת התקדים של שוטרי משטרת ישראל בהפגנת הרצ"פניקים בכביש גהה לפני שבוע ממשיכה להיות נוכחת על סדר היום הציבורי והפוליטי והיום, חבר הכנסת יואב בן צור מש"ס, הגיש הצעה לסדר במליאת הכנסת בנושא "האלימות המשטרתית נגד מפגינים חרדים", בעקבות התיעודים המזעזעים מההפגנות האחרונות נגד גזירת הגיוס.

בנאום חריף ומלא רגש, תקף בן צור את מדיניות האכיפה הסלקטיבית של המשטרה ואת האלימות הקשה שהופעלה כלפי הציבור החרדי. הנאום המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם.

הרצ"פניק שהסתבך ושוחרר

גם מי שהשם יחזקאל דרוטמן לא אומר לא כלום, את הפנים שלו אין חרדי אחד שלא מכיר. מדובר באחד הפעילים המרכזיים של הרצ"פניקים שמופיע בכל הפגנה נגד הגיוס. בשבוע שעבר, במהלך הפגנת הרצ"פניקים בשמונה בבוקר בכביש גהה, דרוטמן עשה את הטעות הקריטית - לה חיכו במשטרה כבר במשך שנים.

בית משפט השלום האריך את מעצרו מספר פעמים אבל אתמול, הוא שוחרר סוף סוף לביתו. מיד עם הגעתו לביתו, התקבצו קבוצה של ידידיו ומכריו כדי לחגוג עימו את השחרור מבין כותלי הכלא.

אחד מידידיו הקרובים של דרוטמן, משה כהן, גם הוא דמות מוכרת כפעיל חברתי חריף נגד גזירת הגיוס הגיע למקום ופצח במונולוג לוחמני ויוצא דופן: "כולנו ראינו שהמשטרה התנהגה שבוע שעבר כמו הנאצים ימח שמם וזכרם".

צוות מעייריב שהביע את הזדעזעותו מהתנהלות השוטרים בהפגנת הצ"פניקים, חייב להעיר, שהשימוש במונח "נאצים" כלפי יהודים - רעים ואכזריים ככל שיהיו, מביע בעיקר בורות וחוסר הבנה לרוע הנאצי שרק מחבלי חמאס בשביעי לאוקטובר הצליחו להתקרב אליהם, אבל שוין, כבר התרגלנו. הפרטים המלאים והתיעוד מקבלת הפנים שכללה שקית פירות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בשבוע שעבר נערך בהיכל ישיבת באר יהודה מעמד אדיר, לרגל הוצאת ספרו של ראש ישיבת באר יהודה הגדולה הגאון רבי יצחק טופיק - "שבע יפול צדיק". המעמד נערך בהיכל בית המדרש של ישיבת 'באר יהודה' הגדולה בהשתתפות גדולי ישראל, ובראשם מנהיג הציבור הספרדי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל, הגאון חכם ניסים בן שמעון, וכן ראשי הישיבה ורבניה.

הראש"ל, הגר"י יוסף שנאם באירוע, הפתיע את תלמידי הישיבה כשהעיד על עצמו שהוא גם לומד בספר הזה: "אתם נמצאים בישיבה הזאת 'באר יהודה' יש פה שני דברים, קודם כל כמו שהתחלתי שהספר המוסר החשוב 'שבע יפול צדיק', שזה ספר יפה, אני למדתי וקראתי אותו. היה סדר מוסר בישיבה, הייתי מעיין בזה ובספר הזה". כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.