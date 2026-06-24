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קטטות, תאונות ופצועים: מעל הכל ההכרזה הנצחית - בדרך התורה נלך | מעייריב

עד כאן: למעלה מ-7,000 רכבים השתתפו במחאה הגדולה בתולדות המדינה • סיקור נרחב מכל האירועים והזירות | מלחמת אחים ברחובות: חרדים הותקפו קשות בידי חילונים, שוטר איים בנשק | ח"כ בן צור זועם על הצביעות המשטרתית: "למפגיני קפלן בחיים לא היו עושים ככה" | קבלת הפנים לרצ"פניק הכי מוכר וההצהרה החריפה של חברו: "השוטרים הם נאצים" | 7 יפול צדיק: ראש הישיבה חגג את הוצאת ספר המוסר החמישי שלו (מעייריב)

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מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה
מעייריב עם איצלה כץ - צפו בתוכנית המלאה| צילום: דוד קשת, דוד ארזני, פלאש 90, באדיבות המצלם, ערוץ כנסת, יעקב הרשקוביץ, נריה סעדיה

עד כאן

מהדורת 'מעייריב' היומית באתר 'בבלי' עם סיקור נרחב במיוחד מכלל הזירות והאירועים במחאת שיירת הרכבים "עד כאן". איצלה כץ מסכם את אחת היממות הסוערות ביותר שעברו על המגזר החרדי. מהתבטאויות חברי הכנסת של אגודת ישראל וההצהרות הלוחמניות לתקשורת, ועד להגעת המפגינים למשאית הצבעונית בשערי כלא 10. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם.

דם החרדים הופקר

מה שמותר לכל אזרח במדינת ישראל - אסור כנראה לחרדים. מה שלא ראינו בהפגנות נגד הגירוש מגוש קטיף, ובקושי בהפגנות קפלן, קיבלנו בפול ווליום ובעוצמת שנאה הגובלת בטירוף מצד חילונים שלקחו את החוק לידיים והתפרעו נגד המפגינים.

במקביל, ברשתות החברתיות הופצו תיעודים מקטטה המונית שפרצה בין ערסים בערד לבין חסידי גור שהותקפו קשות על לא עוול בכפם. לפי הדיווח של העיתונאי אלמוג בוקר - הרקע לקטטה הוא ניסיון של חילונים בערד למנוע מחסידי גור להשתתף ב.

כל הפרטים והתיעודים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

אפליה משטרתית

האלימות הפרועה וחסרת התקדים של שוטרי משטרת ישראל בהפגנת הרצ"פניקים בכביש גהה לפני שבוע ממשיכה להיות נוכחת על סדר היום הציבורי והפוליטי והיום, חבר הכנסת יואב בן צור מש"ס, הגיש הצעה לסדר במליאת הכנסת בנושא "האלימות המשטרתית נגד מפגינים חרדים", בעקבות התיעודים המזעזעים מההפגנות האחרונות נגד גזירת הגיוס.

בנאום חריף ומלא רגש, תקף בן צור את מדיניות האכיפה הסלקטיבית של המשטרה ואת האלימות הקשה שהופעלה כלפי הציבור החרדי. הנאום המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם.

ה שהסתבך ושוחרר

גם מי שהשם לא אומר לא כלום, את הפנים שלו אין חרדי אחד שלא מכיר. מדובר באחד הפעילים המרכזיים של הרצ"פניקים שמופיע בכל הפגנה נגד הגיוס. בשבוע שעבר, במהלך הפגנת הרצ"פניקים בשמונה בבוקר בכביש גהה, דרוטמן עשה את הטעות הקריטית - לה חיכו במשטרה כבר במשך שנים.

בית משפט השלום האריך את מעצרו מספר פעמים אבל אתמול, הוא שוחרר סוף סוף לביתו. מיד עם הגעתו לביתו, התקבצו קבוצה של ידידיו ומכריו כדי לחגוג עימו את השחרור מבין כותלי הכלא.

אחד מידידיו הקרובים של דרוטמן, משה כהן, גם הוא דמות מוכרת כפעיל חברתי חריף נגד גזירת הגיוס הגיע למקום ופצח במונולוג לוחמני ויוצא דופן: "כולנו ראינו שהמשטרה התנהגה שבוע שעבר כמו הנאצים ימח שמם וזכרם".

צוות מעייריב שהביע את הזדעזעותו מהתנהלות השוטרים בהפגנת הצ"פניקים, חייב להעיר, שהשימוש במונח "נאצים" כלפי יהודים - רעים ואכזריים ככל שיהיו, מביע בעיקר בורות וחוסר הבנה לרוע הנאצי שרק מחבלי חמאס בשביעי לאוקטובר הצליחו להתקרב אליהם, אבל שוין, כבר התרגלנו. הפרטים המלאים והתיעוד מקבלת הפנים שכללה שקית פירות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

7 יפול צדיק

בשבוע שעבר נערך בהיכל ישיבת באר יהודה מעמד אדיר, לרגל הוצאת ספרו של ראש ישיבת באר יהודה הגדולה הגאון רבי יצחק טופיק - "שבע יפול צדיק". המעמד נערך בהיכל בית המדרש של ישיבת 'באר יהודה' הגדולה בהשתתפות גדולי ישראל, ובראשם מנהיג הציבור הספרדי הראשון לציון הגאון רבי , המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל, הגאון חכם ניסים בן שמעון, וכן ראשי הישיבה ורבניה.

הראש"ל, הגר"י יוסף שנאם באירוע, הפתיע את תלמידי הישיבה כשהעיד על עצמו שהוא גם לומד בספר הזה: "אתם נמצאים בישיבה הזאת '' יש פה שני דברים, קודם כל כמו שהתחלתי שהספר המוסר החשוב 'שבע יפול צדיק', שזה ספר יפה, אני למדתי וקראתי אותו. היה סדר מוסר בישיבה, הייתי מעיין בזה ובספר הזה". כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפיה מהנה.

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4
מסכנים עזבו אותם רק ללמוד הם רוצים
דייייי
3
מהדורה מיוחדת כמו תמיד. הכל מסודר וברור, בצורה אובייקטיבית, ואהבתי את ההתחמקות מהמחלוקת בין הבתים בגבעת סלבודקה. עשה את זה באלגנטיות נפלאה בלי חילול השם
אלחנן קורן
2
אם היה לכם מושג איזה פופולריות יש לתוכנית הזאת בתוך הישיבות - הייתם דואגים שנטפריי יאשרו את הסרטונים מהר יותר. יישר כח על תכנית פנטסטית שמשמיעה קול שפוי ומאוזן
אבינועם שריל
1
חייבים לטפל בבעיה שקשה לצפות בוידאו למשתמשי נטפרי. אנחנו חולים על התוכנית אבל לא מצליחים לצפות בה גם יומיים מאוחר.
המנוטפר

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