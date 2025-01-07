ביוזמה חסרת תקדים שתחסוך אלפי דולרים למחותנים הנאנקים תחת הנטל הכספי הכבד, בחצר הקודש באבוב שמים סוף להוצאות העתק של חגיגות ה'שבע ברכות' מדי לילה • זקני החסידים מזכירים: "בשנות קדם לא חגגו בצורה כזו" • פסק ההלכה המפתיע של דייני הקהילה והמענק של 2,000 דולר ל-60 המשפחות הראשונות שירימו את הכפפה • כל הפרטים (חדשות חסידים)
במספר כוללים ברחבי הארץ, שדואגים מהיכן יממנו האברכים את נישואי הילדים, יצאו ביוזמה לפיה, הכולל ילווה כסף לאברך, הכסף יושקע במניות וכשהילד יגיע לפרקו, להורים האברכים, יהיה סכום מכובד לחתן אותו | הגר"י זילברשטיין, התייחס ליוזמה ואף השיב - האם מותר להחזיר את ההלואה מכספי מעשר? (אקטואליה)