חצר הקודש באבוב שוב מפתיעה בעוד נושא פורץ דרך שיחסוך אלפי דולרים לבעלי השמחות: ועד "חיים של שלום" של חסידות באבוב, הפועל כבר מספר שנים בברכתו ובעידודו של האדמו"ר מבאבוב לצמצום הוצאות הנישואין, יוצא בימים אלו ביוזמה חדשה וחסרת תקדים המיועדת לחתוך משמעותית בעלויות המאמירות של ימי ה'שבע ברכות' במהלך השבוע.
במודעה מפורטת שהופצה לכלל חסידי באבוב, מדווח הוועד על משאל עם ושאלון דעת קהל מקיף שנערך בשבועות האחרונים בקרב עשרות מחותנים בקהילה, סביב נושא סעודות השבע ברכות בימי החול. תוצאות המשאל היו חד-משמעיות: רובם ככולם של המשיבים העידו כי מדובר בנטל כספי כבד, מעיק ובלתי נסבל, הנופל ברובו על שכמם של הסבים, הסבתות והמחותנים עצמם.
המשתתפים במשאל הדגישו כי מדובר בהוצאה מיותרת שאין בה כל צורך אמיתי, וכי אין שום עניין חסידי או חברתי לערוך מסיבות פאר מדי ערב בערבו.
זקני החסידים מציינים כי בשנות קדם אכן כך היה נהוג, ולא היו עורכים מסיבות שבע ברכות בכל לילה ולילה כפי שהשתרש בשנים האחרונות. הרי המקור ההלכתי למנהג זה נועד רק למקרה שבו החתן והכלה סועדים את ליבם וממילא מתאספים במקום עשרה אנשים ו'פנים חדשות', שאז מברכים את הברכות, אך מכאן ועד להפקה גרנדיוזית מדי ערב המרחק רב.
בעוד שישנן חצרות קודש שבהן מקפידים על עריכת שתי סעודות שבע ברכות ביום – הן ביום והן בלילה – מבלי להתחשב בעול הכלכלי העצום המוטל על המחותנים שנאלצים לממן אירועים אלו מכיסם, בבאבוב החליטו לשים לזה סוף.
חסידי באבוב מציינים כי יוזמה זו אינה מפתיעה את מי שעוקב אחר הנהגתו של האדמו"ר מבאבוב. כידוע, מדובר באדמו"ר המכהן בראשות אחת הממלכות המפוארות בעולם החסידות, אשר מטבע הדברים אינו סובל חלילה ממגבלות כספיות אישיות, ואף על פי כן הוא ניצב מזה שנים בחזית המאבק ופורץ דרך בכל נושא צמצום עלויות השמחות והושטת יד תומכת לחסידיו הנאנקים תחת הנטל.
כפי שאנו מסקרים כאן ב'בבלי' בהרחבה מעת לעת, האדמו"ר אינו מסתפק רק בדרישות ותקנות כלפי הציבור, אלא משמש בעצמו כדוגמה ומופת חי. בשמחות הצאצאים הנערכות בחצר הקודש, מקפיד הרבי על קו מאופק, צנוע ומחושב, ללא ראוותנות מיותרת, מתוך מטרה קדושה ונעלה להוכיח כי ניתן לחגוג שמחה מפוארת ומרוממת מבלי לשקוע בחובות ובבזבוזים מיותרים. "הדרישה הבלתי מתפשרת של הרבי מחסידיו נובעת כולה מתוך אהבת ישראל עצומה ודאגה אבהית אמיתית", מסבירים בעסקונה של החסידות.
לאור הממצאים והכוונת הקודש, מציע הוועד הצעה מעשית מיוחדת המוגדרת בשלב זה כהמלצה בלבד ולא כתקנה מחייבת שתחל מראש חודש אלול הבעל"ט.
על פי המתווה המוצע, במקום לערוך סעודות שבע ברכות המוניות ויקרות במהלך ימי החול, יקיימו המחותנים או הסבים ארוחת ערב משפחתית פשוטה ומצומצמת ביותר בבית. המוזמנים לאירוע יהיו אך ורק החתן והכלה עצמם ללא שום מוזמנים נוספים. יוצא מן הכלל הוא מקרה שבו הזוג הצעיר ירגיש בנוח להזמין זוג חברים אחד נוסף בלבד.
במודעה מובהר פסק הלכה מפורש מטעם דייני בית ההוראה של חסידות באבוב, לפיו אין כל עניין או מקור הלכתי להביא מניין מיוחד של גברים לצורך עריכת שבע ברכות במהלך ימי השמחה, והדבר אינו גורע כהוא זה משמחת חתן וכלה.
כדי להניע את המהלך הקהילתי ולעודד את הציבור לאמץ את הסטנדרט החדש, בוועד 'חיים של שלום' לא מסתפקים במילים ומציעים תמריץ כספי נדיב במיוחד: 60 המשפחות הראשונות שירימו את הכפפה ויחגגו לפי המתווה המצומצם החל מראש חודש אלול, יקבלו זיכוי כספי מיוחד בסך 1,500 דולר לכיסוי הוצאות החתונה (באולם השמחות או באולם של שבת השבע ברכות). בנוסף, החתן והכלה יקבלו כרטיס מתנה (גיפט קארד) בסך 500 דולר לרכישות אישיות.
בחסידות מקווים כי היוזמה הנוכחית, שמצטרפת לשורת מהלכים שכבר הוכיחו את עצמם בשנים האחרונות בחצר באבוב להורדת מחירי השמחות והלבוש, תהפוך למודל לחיקוי גם בחצרות חסידיות נוספות הנאנקות תחת עול ההוצאות הבלתי נגמרו.
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