חצר הקודש באבוב שוב מפתיעה בעוד נושא פורץ דרך שיחסוך אלפי דולרים לבעלי השמחות: ועד "חיים של שלום" של חסידות באבוב, הפועל כבר מספר שנים בברכתו ובעידודו של האדמו"ר מבאבוב לצמצום הוצאות הנישואין, יוצא בימים אלו ביוזמה חדשה וחסרת תקדים המיועדת לחתוך משמעותית בעלויות המאמירות של ימי ה'שבע ברכות' במהלך השבוע.

במודעה מפורטת שהופצה לכלל חסידי באבוב, מדווח הוועד על משאל עם ושאלון דעת קהל מקיף שנערך בשבועות האחרונים בקרב עשרות מחותנים בקהילה, סביב נושא סעודות השבע ברכות בימי החול. תוצאות המשאל היו חד-משמעיות: רובם ככולם של המשיבים העידו כי מדובר בנטל כספי כבד, מעיק ובלתי נסבל, הנופל ברובו על שכמם של הסבים, הסבתות והמחותנים עצמם.

המשתתפים במשאל הדגישו כי מדובר בהוצאה מיותרת שאין בה כל צורך אמיתי, וכי אין שום עניין חסידי או חברתי לערוך מסיבות פאר מדי ערב בערבו.

זקני החסידים מציינים כי בשנות קדם אכן כך היה נהוג, ולא היו עורכים מסיבות שבע ברכות בכל לילה ולילה כפי שהשתרש בשנים האחרונות. הרי המקור ההלכתי למנהג זה נועד רק למקרה שבו החתן והכלה סועדים את ליבם וממילא מתאספים במקום עשרה אנשים ו'פנים חדשות', שאז מברכים את הברכות, אך מכאן ועד להפקה גרנדיוזית מדי ערב המרחק רב.

בעוד שישנן חצרות קודש שבהן מקפידים על עריכת שתי סעודות שבע ברכות ביום – הן ביום והן בלילה – מבלי להתחשב בעול הכלכלי העצום המוטל על המחותנים שנאלצים לממן אירועים אלו מכיסם, בבאבוב החליטו לשים לזה סוף.

חסידי באבוב מציינים כי יוזמה זו אינה מפתיעה את מי שעוקב אחר הנהגתו של האדמו"ר מבאבוב. כידוע, מדובר באדמו"ר המכהן בראשות אחת הממלכות המפוארות בעולם החסידות, אשר מטבע הדברים אינו סובל חלילה ממגבלות כספיות אישיות, ואף על פי כן הוא ניצב מזה שנים בחזית המאבק ופורץ דרך בכל נושא צמצום עלויות השמחות והושטת יד תומכת לחסידיו הנאנקים תחת הנטל.

כפי שאנו מסקרים כאן ב'בבלי' בהרחבה מעת לעת, האדמו"ר אינו מסתפק רק בדרישות ותקנות כלפי הציבור, אלא משמש בעצמו כדוגמה ומופת חי. בשמחות הצאצאים הנערכות בחצר הקודש, מקפיד הרבי על קו מאופק, צנוע ומחושב, ללא ראוותנות מיותרת, מתוך מטרה קדושה ונעלה להוכיח כי ניתן לחגוג שמחה מפוארת ומרוממת מבלי לשקוע בחובות ובבזבוזים מיותרים. "הדרישה הבלתי מתפשרת של הרבי מחסידיו נובעת כולה מתוך אהבת ישראל עצומה ודאגה אבהית אמיתית", מסבירים בעסקונה של החסידות.