חריג: השר בן גביר נדרש להגיע לשגרירות ארה"ב בישראל על מנת למסור טביעות אצבע כחלק מבקשת ויזה שהגיש, זאת למרות שהשר רשאי לקבל ויזת דיפלומט כמו יתר השרים בממשלה | השר צפוי לבקר בארה"ב כדי להשתתף באירוע פרטי, ואף לקיים פגישה שמוגדרת כפגישה מדינית (מדיני)
ממשל טראמפ עצר את הנפקת הוויזות לכמעט כל הפלסטינים, כולל כאלה שרוצים להגיע לארה"ב לטיפולים רפואיים, לימודים באוניברסיטאות או ביקורי קרובי משפחה | הצעד מגיע יומיים לאחר שממשל טראמפ הודיע כי הוא לא ינפק ויזות לבכירים ברשות הפלסטינית שיבקשו להגיע לניו יורק כדי להשתתף בדיוני העצרת הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר ויבטל ויזות קיימות (מדיני)
מחלקת המדינה הודיעה היום כי היא משעה את כל הוויזות המונפקות לעזתים, בעקבות דיווחים על ניצול לרעה | ההחלטה התקבלה לאחר פוסטים שפרסמה פעילת ימין קיצוני בהם האשימה את הממשל שהוא מסכן אמריקנים בהבאת עזתים לארה"ב (מדיני)
בעקבות החלטת משרד הפנים הישראלי שלא לתת אשרות כניסה קולקטיביות לארץ לעשרות ארגונים נוצריים, שגריר ארצות הברית בישראל שיגר מכתב חריף לבכירי הממשל בישראל, שבו הוא זועם על הצעד - ומאיים לשלול ויזות לישראלים | לדבריו, "זו אינה מערכת היחסים שמדינת ישראל רוצה לקיים עם שותפתה הטובה על פני כדור הארץ" (מדיני)
אם רציתם או תכננתם לטוס לבריטניה בתקופה הקרובה, עליכם להיערך מחדש לכניסה למדינה | על פי הודעה שפרסמה השגרירות הבריטית בישראל, החל מהיום אזרחי ישראל המבקשים להיכנס לבריטניה צריכים למלא בקשת כניסה במערכת ה-ETA (Electronic Travel Authorization) תמורת תשלום בטרם הגעתם למדינה | כל הפרטים שעליכם לדעת (תעופה, בעולם)