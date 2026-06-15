בבלי
למרות מעמדו הדיפלומטי

חריג: השר בן גביר נדרש למסור טביעות אצבע עבור ויזה לארה"ב

חריג: השר בן גביר נדרש להגיע לשגרירות ארה"ב בישראל על מנת למסור טביעות אצבע כחלק מבקשת ויזה שהגיש, זאת למרות שהשר רשאי לקבל ויזת דיפלומט כמו יתר השרים בממשלה | השר צפוי לבקר בארה"ב כדי להשתתף באירוע פרטי, ואף לקיים פגישה שמוגדרת כפגישה מדינית (מדיני)

השר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

השר לביטחון לאומי נדרש להגיע לשגרירות ארה"ב בישראל על מנת למסור טביעות אצבע כחלק מבקשת ויזה שהגיש. זאת למרות שהשר רשאי לקבל ויזת דיפלומט כמו יתר השרים בממשלה.

על פי הדיווח בחדשות 13, השר צפוי לבקר בארה"ב כדי להשתתף באירוע פרטי, ואף לקיים פגישה שמוגדרת כפגישה מדינית.

מדובר בדרישה חריגה לנוכח העובדה כי השר מחזיק בדרכון דיפלומטי, הליך שאינו נהוג עבור נבחרי ציבור בדרג זה, שאינם נדרשים לעבור את התהליכים הביורוקרטיים שעוברים אזרחים מן השורה.

מטעמו של בן גביר נמסר: "כל אזרח ישראלי שמבקש ויזה לארה"ב נדרש למסור טביעות אצבע. השר בן גביר אינו מורם מעם, ומאחר שעיקר הנסיעה היא פרטית, הוא בחר שלא לנצל את מעמדו כשר וביקש ויזה רגילה בדיוק כמו כל אזרח".

מטעמו של בן גביר הוסיפו ותקפו: "במקום לשבח שר שנוהג כאחד האדם ואינו מבקש לעצמו יחס מיוחד, אתם תוהים מדוע לא ניצל את מעמדו. אין גבול לרדיפה ולניסיון להפוך כל דבר לכותרת".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר