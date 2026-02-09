הגה"צ המשפיע החסידי רבי יצחק משה ארלנגר שוהה בימים אלו למנוחה באזור וואדברי הסמוך למונרו, שם הוא מתארח במעונו של הנגיד ר' אברהם בנימין קרויס | תושבי האזור והחסידים נהנים בימים אלו מאורו ומשפעת תורתו של המשפיע | בין הקהל הרב נצפה תלמידו המובהק, האדמו"ר מישועות יעקב סקולען (חסידים)
סביב שולחנות ערוכים בכל טוב התכנסו כלל חסידי וידידי בית ספינקא 'אהל נחמן', בהיכל בית המדרש של החסידות ברחוב רבי יהושע בבני ברק, לרגל פתיחת המגבית למען בית ה' בראשות האדמו"ר | במעמד זכו הנאספים לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, ומהמשפיע החסידי הרה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | בסיום המעמד עבר הקהל לקבלת קמיע קודש לברכה ולסגולה (חסידים)
המונים התכנסו אמש, מוצאי שבת שירה, לסעודת ההילולא המרכזית לזכרו של הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל • האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ודושינסקיא נשאו דברים בשגב הליכותיו בקודש של בעל ה'מתוק מדבש' • המשפיע הגרי"מ ארלנגר עורר את הלבבות בדרכו הייחודית | הצלם שמואל דריי מגיש תיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם עורך בימים אלו בארה"ב המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | את השבת האחרונה ערך בשכונת וויליאמסבורג בהשתתפות אלפים שנהרו לשמוע דברי חיזוק לקראת ימי השובבי"ם | צפו בתיעוד מימי ההוד בצל המשפיע בארה"ב (חסידים)
ביקור חיזוק ערך במהלך השבוע האחרון, הגה"צ המשפיע החסידי מעיה"ק ירושלים, רבי יצחק משה ארלנגר בקרב הקהילה החרדית באנטווערפן | במהלך הביקור נשא הגה"צ שחיות חיזוק בהיכלי התורה והישיבות, וכן שהה לשב"ק בצילו של זקן אדמו"רי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק | צפו בתיעוד מצאת השבת, וכן ממסע החיזוק בעיר (חסידים)
באשדוד נערך דינר לטובת ביהמ"ד 'בית ועד לחכמים' שבנשיאות המקובל הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | הגה"צ רבי יעקב לייפער, ראש ישיבות פיטסבורג, והגאון רבי אהרן שפירא אב"ד פרדס כץ נשאו דברים ברום גדלת לימוד 'תורת הבעש"ט' ע"פ דרך החסידות | בסיום המעמד העניק המקובל בקבוקי יין לקראת הפורים לכל הנאספים (חסידים)
המוני שוחרי תורה וחסידות נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי נכד המשפיע המקובל הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר, והגה"צ רבי מנחם מנדל טובק אב"ד ויז'ניץ עפולה | באישון ליל פיזז המקובל עם גארטיל לבן לפני הכלה לכבוד שמחת חתן (חסידים)