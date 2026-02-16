תוכנית "אדם בתנופה" יוצאת לדרך בהשקעת עתק של 200 מיליון שקלים. הפרויקט, הכולל אלפי יחידות דיור למגזר החרדי, צפוי לייצר רצף טריטוריאלי בין נווה יעקב ליישוב אדם, ובכך להרחיב בפועל את גבולות עיר הבירה לראשונה מאז מלחמת ששת הימים (בארץ)
סערה בקהילת באיאן בביתר עילית, מאות משפחות מהקהילה נעשקו ונעקצו במאות אלפי שקלים, כתוצאה מתרמית וועדת הדיור של החסידות בגין ביטול פרוייקט 'בוני ביתר' לאחר שדרשו מהאברכים לחתום על ביטול עסקה | כל הפרטים על העושק ועל מאות אלפי שקלים שירדו לטמיון, כאן בפרסום ראשון (חרדים)