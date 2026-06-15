( צילום: שאטרסטוק )

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2026, המצביעים על ירידה של 0.3% בהשוואה לחודש אפריל. בחישוב שנתי של שנים עשר החודשים האחרונים, עלה המדד בשיעור מצטבר של 1.9% בלבד - נתון הנמצא בנוחות בתוך טווח היעד שקבעה הממשלה.

הירידה החודשית נרשמה בעיקר בזכות ירידות מחירים משמעותיות בסעיפים מרכזיים: פירות טריים שירדו ב-4.9%, תחבורה שירדה ב-2.7%, וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.1%. לעומת זאת, נרשמו עליות בסעיפי הלבשה (1.9%), תרבות ובידור (1.1%) ודיור (0.6%).

המדד שפורסם ( צילום: הלמ"ס )

המדד שפורסם ( צילום: הלמ"ס )

זינוק בשכר הדירה לשוכרים חדשים "נמלטתי": הנהגת שדרסה בהפגנה - התיישבה לראיון פתוח דוד ישראלי | 13:47 יוזמה לחיזוק בחורי ישיבות שבאה מהשולים, תזכה לגיבוי מגדולי ישראל? | הפרטים חנני ברייטקופף | 17:57 הנתונים המדאיגים ביותר מתגלים בסעיף שכר הדירה, שם נרשם פער דרמטי בין סוגי השוכרים. עבור שוכרים שחידשו חוזה קיים נרשמה עלייה של 2.5%, אולם עבור שוכרים חדשים - דירות שבהן התחלפו הדיירים - נרשמה עלייה חדה של 6.8%. יצוין כי שיעורי השינוי הללו משקפים קירוב לשיעור השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלה, מכיוון ששכר הדירה אינו משתנה עבור הרוב המוחלט של השוכרים במהלך השנה, בשל הימצאותם תחת חוזה שכירות קבוע. עלייה במחירי תשומות הבנייה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש מאי 2026 ב-0.6% והגיע ל-103.4 נקודות. מתחילת השנה עלה מדד זה ב-2.2%, כאשר העלייה נובעת בעיקר ממחירי שכר העבודה שעלו ב-5.3% בחישוב שנתי. מבין החומרים והמוצרים עלו במיוחד מחירי בטון מובא (1.3%), מערכת ביוב וניקוז (1.1%) ומוצרים למרחב מוגן (1.0%). לעומת זאת, ירדו מחירי מוצרים אחרים מבטון (2.2%), ברזל לבנייה (1.2%) ורשתות וכלובים (1.0%).

( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

ירידה במחירי תפוקת התעשייה

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-1.5% בחודש מאי 2026 והגיע לרמה של 122.7 נקודות. הירידה נבעה בעיקר ממחירי מוצרי נפט מזוקק שירדו ב-7.9%, טקסטיל (2.3%), מחשבים ומכשור אלקטרוני (1.9%) ומוצרי מזון (1.3%).

המדד ללא דלקים ירד ב-0.5% והגיע ל-116.2 נקודות. בחישוב שנתי, מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-1.2%, בעוד שהמדד ללא דלקים ירד ב-1.2%.

המשך ירידה במחירי הדירות

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ-אפריל 2026 לעומת פברואר-מרץ 2026, נמצא כי מדד מחירי הדירות ירד ב-0.3%. בפילוח לפי מחוזות: ירושלים ירדה ב-2.0%, צפון ב-0.2%, חיפה ב-1.9%, דרום ב-0.9%, בעוד שבמרכז נרשמה עלייה של 0.2% ובתל אביב עלייה של 0.7%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו במרץ-אפריל 2026 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ירד מדד מחירי הדירות ב-1.3%. מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד בשיעור חד יותר של 3.9%, המצביע על לחץ מחירים בשוק הדירות החדשות.