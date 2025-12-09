שר החוץ גדעון סער נאם היום את נאום ״אני מאשים״ נגד האו״ם ואונר״א - לכתבי התקשורת הזרה, בעקבות הדיון שמתחיל כעת ב״בית הדין הבינלאומי לצדק״ בהאג בעקבות חקיקת חוקי אונר״א: ״ישראל לא תקח חלק בקרקס הזה. האו"ם ואונר"א הם שצריכים לעמוד לדין. האו״ם הפך לגוף רקוב, אנטי ישראלי ואנטישמי" (עולם)
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המצב הביטחוני השברירי בסוריה ובלבנון, וההשפעה הדרמטית על העדה הדרוזית בשני צידי הגבול, הובילו את מנהיג העדה בישראל השייח׳ מוואפק טריף, לבקר בארצות הברית ולהיפגש עם בכירים בוושינגטון ובניו יורק | בין היתר נפגש עם השגריר דני דנון (בעולם)