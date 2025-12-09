בבלי

עוד כתבות על מזכ"ל האו"ם:

נאום "אני מאשים"

ש

לאן כולם בורחים השנה?

נחמן שטרנהרץמקודם

נחשפו למצוקה
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

אודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר