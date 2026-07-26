מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, נחת בסוף השבוע בדמשק לביקור היסטורי - הראשון של מזכ"ל או"ם מכהן בסוריה מאז שנת 2009. הביקור, שמטרתו הרשמית הבעת תמיכה בשיקום המדינה השסועה, הפך למעשה למתן חותמת הכשרות בינלאומית משמעותית לנשיא סוריה החדש, אחמד א-שרע - המוכר יותר בכינויו הג'יהאדיסטי "אבו מוחמד אל-ג'ולני".

כזכור, עד נובמבר 2025 היה א-שרע נתון לסנקציות חמורות של מועצת הביטחון בשל עברו כראש שלוחת אל-קאעידה במדינה. כעת, הוא זוכה לחיבוק חם מהקהילה הבינלאומית, כאשר גוטרש מגיע אליו לביקור רשמי ומעניק לו לגיטימציה מדינית.

"הגולן הוא שטח סורי - אי אפשר לקחת אותו"

במהלך מסיבת עיתונאים משותפת עם שר החוץ הסורי, אסעד א-שייבאני, התייחס גוטרש בחריפות להתפתחויות באזור רמת הגולן. "מה שקורה באזור רמת הגולן הוא בלתי מקובל לחלוטין. הסטטוס קוו הנוכחי חייב להיפסק", הצהיר המזכ"ל. "ברצוני להזכיר לקהילה הבינלאומית שרמת הגולן היא שטח סורי. מה שסורי הוא סורי ואי אפשר לקחת אותו".

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דבריו של גוטרש גובו בדרישה נחרצת מצד שר החוץ הסורי, שקרא לנסיגה ישראלית "מיידית וללא תנאים" מאזורי החיץ בגולן - אליהם נכנסו כוחות צה"ל בעקבות ואקום השלטון שנוצר עם התמוטטות משטר אסד. המזכ"ל צפוי לסייר במפקדת כוח המשקיפים של האו"ם (אונדו"פ), המפקחים על הגבול מאז הסכם הפרדת הכוחות ב-1974.

יצוין כי ישראל הקפיאה לאחרונה את כל המגעים עם משרדו של גוטרש, לאחר שהכליל את מדינת ישראל ברשימה השחורה של האו"ם לצד ארגוני טרור כמו חמאס. השגריר דני דנון הצהיר אז: "עם מזכ"ל האו"ם הזה גמרנו".

"סוריה היא עמוד התווך של היציבות"

בנאומו החם כלפי הממשל החדש, קרא גוטרש לקהילה הבינלאומית לנצל את "רגע האפשרות" ולהירתם למאמצי השיקום. "סוריה היא כיום עמוד התווך של היציבות במזרח התיכון", הצהיר. "היא עומדת בפני הזדמנות לא רק להשתקם מהסכסוך, אלא להניח יסודות לעתיד יציב, משגשג ומכיל יותר".

המזכ"ל הדגיש כי האו"ם מוכן ללוות את תהליך המעבר הפוליטי במדינה, כולל ניסוח חוקה קבועה וקיומן של בחירות חופשיות. "לגבי סוריה - האג'נדה של האו"ם היא האג'נדה של העם והממשלה הסורית", הבהיר גוטרש.

זמן קצר לאחר מסיבת העיתונאים, נמסר כי המזכ"ל צפוי להיפגש עם הנשיא א-שרע, נציגי החברה האזרחית וקבוצות נשים, ואף לנאום ביום שני בפני 'מועצת העם' (הפרלמנט הסורי) החדשה.

טבח המיעוטים: 1,500 עלאווים נרצחו

לצד ההצהרות החגיגיות על "עידן חדש", המציאות בשטח רחוקה מלהיות יציבה. חרף הבטחותיו החוזרות של הנשיא א-שרע להגן על כלל המיעוטים, השנה החולפת לוותה בשפיכות דמים עדתית קשה.

על פי הדיווחים, קרוב ל-1,500 בני אדם מהעדה העלאווית נרצחו באזור החוף הסורי על ידי פלגים המזוהים עם הממשל החדש. במקביל, מאות אזרחים מהמיעוט הדרוזי מצאו את מותם באירועי אלימות בדרום המדינה.

כעת, המזכ"ל, שביקש להציג חזית של פיוס ושיקום אזורי, ייאלץ לנווט בזהירות שבין הגיבוי המוסדי לממשל האיסלאמיסטי החדש לבין החששות הכבדים מזכויות האדם וביטחונם של המיעוטים בסוריה.

דפוס ההתנהלות של גוטרש אינו חדש. בעבר גינה את ישראל על פעולותיה להגנת הדרוזים בסוריה, תוך שהוא נמנע מלהזכיר את הטבח שבוצע נגדם. גם הפעם, נראה כי המזכ"ל בוחר להתעלם מהמציאות הקשה של המיעוטים ולהעניק לגיטימציה למשטר שתחת שלטונו מתבצעים מעשי טבח.