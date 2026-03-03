לשמור על ה'בועה' שלמה: כיצד להפוך למתווכים של ביטחון עבור ילדינו, לווסת את חשיפתם לכאוס ולבנות אי של יציבות בתוך אי-הוודאות | פנינו אל חיים לוריא - פסיכולוג בתמחות קלינית ומנחה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה - בכדי לקבל כלים מעשיים להתמודדות (פסיכולוגיה)
פיגוע הטרור המזעזע בירושלים הותיר אחריו שובל של כאב וחרדה. עבור רבים, יציאה למרחב הציבורי ונסיעה בכלי התחבורה הציבורית, שהיו חלק בלתי נפרד משגרת יומם - הפכו לפתע למקור של חוסר ביטחון | ננסה לעמוד על נקודת הפחד ולהציע דרכי התמודדות עם חזרת השגרה, תוך התבססות על נתונים עובדתיים ומחקרים (פסיכולוגיה)
כירים את החרדה ואף נפגשנו איתה כבר בעבר, אך כיצד ניתן להתגבר עליה ולא להיכנע לה? | במקום להילחם בתחושת החרדה או להדחיק אותה, גישה חדשה מציעה להקשיב לה בעדינות, להבין את מקורותיה — ולגלות כיצד ניתן להפוך אותה לכוח מרפא וצומח בחיינו (פסיכולוגיה)