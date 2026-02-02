עשרות חברים בארגון הפשע של משפחת אבו לטיף - ובהם ראש הארגון ושותפיו - נעצרו בפשיטת ענק, שעליה פיקדו המפכ"ל דני לוי, מפקד מחוז הצפון מאיר אליהו ומפקד להב ניצב מני בנימין | לפי החשד, הם מעורבים בהשתלטות על מכרזי מדינה בהיקף של מאות מיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות של סחיטה באיומים, סחיטה בכוח וביצוע אירועי אלימות וירי (משטרה)
לאחר חקירה סמויה בחודשים האחרונים בחשד לעבירות סחיטה ואלימות קשות, לצד ביצוע עבירות מרמה, הונאה, מיסוי והלבנת הון, פשטו הבוקר (שני) כוחות ימ"ר מרכז על בתיהם של החשודים ברמלה | המשטרה תגיש בצהריים בקשה להארכת מעצרם (חדשות, משטרה)