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תזונה לתמיכה בבניית שריר: שילוב של חלבון איכותי, פחמימות מורכבות ושומנים בריאים, יחד עם תזמון נכון של הארוחות, יכול להאיץ את תהליך התאוששות השרירים, לשפר את ביצועי האימון ולהביא לתוצאות טובות יותר בטווח הארוך (בריאות)