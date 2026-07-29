יש שירים שנולדים במסע רוחני, נשמרים במגירה במשך שנים, ואז פורצים החוצה במרוץ מטורף נגד השעון. כך בדיוק קרה לסינגל החדש "רבי עמרם בן דיוואן", שיצא השבוע בביצועם המשותף של חיים איצקאוויטש, שייע גרוס ומוטי אטיאס - שעות ספורות בלבד לפני שהשלושה עלו על מטוס למרוקו לחגיגת בר מצווה היסטורית.

הסיפור מתחיל לפני מספר שנים, כשחיים איצקאוויטש וחברו הקרוב געצי הרשקוביץ יצאו למסע תפילה במרוקו. במהלך השהייה ליד ציון הצדיק רבי עמרם בן דיוואן, פרץ מליבו של איצקאוויטש לחן מרגש - שיר תפילה המבקש מהצדיק לעורר רחמי שמיים ולהביא ישועות לכלל ישראל. הלחן, שנולד מתוך אווירה רוחנית עמוקה, נשמר בסוד במשך שנים ארוכות.

הניגון שהגיע לאוזניו של מוטי אטיאס

במהלך השנים, הניגון הגנוז הגיע לאוזניו של בעל המנגן מוטי אטיאס. אטיאס, שזיהה מיד את הרגש היהודי החם והאותנטי שבוקע מהצלילים, האמין שהעולם חייב להכיר את השיר המיוחד הזה. "זה לחן שפשוט לא יכול להישאר במגירה", מסר אטיאס לחבריו. אך למרות ההתלהבות, חלפו עוד מספר שנים והפרויקט נותר על כנו, ממתין לרגע הנכון.

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הרגע הנכון הגיע בדיוק בימים האחרונים, כשמאות בני משפחה וחברים התארגנו למסע חגיגי למרוקו לכבוד בר המצווה של בנו של געצי הרשקוביץ - אותו חבר שליווה את איצקאוויטש במסע המקורי לפני שנים. מוטי אטיאס הבין שזה הזמן לסגור את המעגל ולהוציא את השיר לאור.

מרוץ מטורף נגד השעון

במרוץ דרמטי נגד השעון, שעות ספורות בלבד לפני היציאה לשדה התעופה, קפץ מוטי אטיאס לתוך הקלחת וגייס את המלחין המוערך שייע גרוס. יחד עם חיים איצקאוויטש, השלושה נכנסו לאולפן ההקלטות של מושי יעקוב והחלו בהפקה מואצת. באנרגיות שיא, הם הקליטו, עיבדו וסיימו את הפקת הסינגל ממש רגע לפני העלייה למטוס.

התוצאה היא סינגל מרגש שמשלב את הלחן המקורי שנולד במרוקו עם ביצוע ווקאלי עשיר של שלושת האמנים. העיבוד המוזיקלי של מושי יעקוב מעניק לשיר אופי מיוחד, המשלב אלמנטים מסורתיים עם צליל מודרני ומלוטש. המיקס והמאסטרינג בוצעו בידיו של מנחם פרידמן, שדאג לכך שהשיר יישמע בצורה מקצועית ומרגשת.

יום ההילולה של הצדיק

הסינגל משוחרר בדיוק בזמן ליום ההילולה של רבי עמרם בן דיוואן, מה שמעניק לו משמעות נוספת. השיר, שנולד ליד ציון הצדיק ונשמר במשך שנים, חוזר עכשיו למקור - למרוקו, למקום שבו הכל התחיל. המעגל נסגר באופן מושלם: הלחן שנוצר במסע רוחני לפני שנים, משוחרר כעת בדיוק לקראת מסע חגיגי נוסף לאותו מקום.

הפרויקט מצטרף לשורה של סינגלים חדשים שמשוחררים בתקופה האחרונה בעולם המוזיקה החסידית, אך הסיפור שמאחוריו ייחודי במינו. מעטים הם השירים שעוברים מסע כה ארוך - ממרוקו למגירה, מהמגירה לאולפן, ומהאולפן חזרה למרוקו, הכל תוך מרוץ מטורף של שעות ספורות.

קרדיטים: לחן ומילים - חיים איצקאוויטש | ביצוע - חיים איצקאוויטש, שייע גרוס ומוטי אטיאס | עיבוד מוזיקלי - מושי יעקוב | מיקס ומאסטרינג - מנחם פרידמן.