להיט חדש כובש את האספלט של מומבאי, אך עבור התושבים מדובר בסיוט מתמשך | הכביש המנגן הראשון בהודו, שנועד לעודד נהיגה בטוחה באמצעות חריצים מיוחדים באספלט, מעורר סערה ציבורית לאחר שמאות משפחות התלוננו על רעש בלתי פוסק שחודר לבתיהם (חדשות, מעניין)
במוזיקה החרדית פסוקים ומאמרי חז"ל הופכים למקור לעולם שלם של לחנים, המביעים רגשות משלהם - ומושרים במגוון מצבים רחב, בהתאמה לסגנון האירוע | אלו הם הקטעים שהפכו לעמודי התווך של הז'אנר - והסיפור המוזיקלי שמאחוריהם (חרדים, מוזיקה)
מהשפעה על מצבי רוח ודיכאון, דרך שיקום נוירולוגי ועד רגעי פרידה - מוזיקה אינה רק אמנות אלא גם מדע, רפואה ותקווה | הכירו את העדויות המחקריות, היישומים הקליניים והסיפורים האנושיים שממחישים כיצד הצלילים נוגעים בנפש, מקלים על סבל ומעוררים כוחות ריפוי (בריאות)
מחקר פורץ דרך מראה ששינויים עצביים שמתרחשים בזמן נשימה מודרכת בעוצמה בשילוב מוזיקה יכולים להוביל לחוויות עמוקות - תחושות רוחניות, אחדות, אושר והתרוממות רוח - ממש כמו בשימוש בחומרים פסיכדליים | אלו תגליות שמציעות דרך טיפולית חדשה, בטוחה וחוקית למצוקות רגשיות, במקום שימוש בתרופות פסיכדליות תחת מגבלות רגולטוריות (בריאות)
ימים אלו נקראים בקורות עם
ישראל ימי ‘בין המצרים’ |
מדוע ימי אלו כה עצובים
ומה ההלכות שנהגו הימים אלו |
על הסכנה ביציאה לטיולים
וההימנעות מדברים המשמחים |
ההלכות והנהגים לבני
ספרד ואשכנז (יהדות
ואקטואליה)