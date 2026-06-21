"יחוד הלבבות": כשעמירן דביר לקח את לימוד התורה שלו לאולפן

לעיתים הקסם הגדול ביותר מתרחש במקומות הכי לא צפויים. זה בדיוק מה שקרה כשדייויד טויב הגיע לפגישת עבודה שגרתית עם עמירן דביר. בעוד הם אמורים לעסוק בענייני מוזיקה ועיבודים, עמירן, כהרגלו בקודש, היה שקוע בלימוד ושינון "אור החיים הקדוש" על הפרשה. ההתלהבות של עמירן הדביקה את הסובבים, והחיבור בין התורה ללחן היה מיידי.

"לא יכולתי שלא לעצור ולהלחין" הפסוק "שֶׁבְּאֶמְצָעוּת יִחוּד הַלְּבָבוֹת מִתְיַחֵד שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ", שתפס את תשומת ליבם במהלך הלימוד, הפך בתוך רגעים ספורים לגרעין של יצירה חדשה ומרגשת. דיויד טויב משתף בהתרגשות: "כשהגענו למילים האלה פשוט לא יכולתי שלא לעצור ולהלחין אותן". הוא מציין בגאווה גם את חלקו של עמירן דביר, שהוסיף את "התבלינים" הייחודיים שלו ללחן, מה שהעניק לשיר את האופי המיוחד והסוחף שלו.

התוצאה: "חברותא" יוצאת לדרך התוצאה של החיבור המיוחד הזה מונחת לפניכם: השיר "ייחוד הלבבות", בביצוע משותף של הרכב "חברותא" (דייויד טויב ומוישל׳ה שניידר) יחד עם עמירן דביר. השיר מוגש כשהוא מלווה בקליפ מרהיב ומושקע שצולם ונערך על ידי דוידי נחשון, המעביר בצורה ויזואלית את האווירה המיוחדת של היצירה.