האנרגיה המיוחדת של הופעות חיות פוגשת את העומק של אלבום הבכורה. משה דוד וייסמאנדל משחרר היום קליפ לייב חדש ומרגש ללהיט "כי ימינך", שצולם במהלך מופע הענק שנערך בבנייני האומה.

חוויית 360 מעלות הביצוע הוקלט מתוך במת ה-360 המדוברת, כאשר וייסמאנדל עומד במרכז ומוקף באלפי בני ישיבות שמעניקים לשיר נופך עוצמתי ומרגש במיוחד. מי שמנצח על החגיגה המוזיקלית הזו הוא המאסטרו יואלי דיקמן, שהעניק לשיר עיבוד חי וסוחף, המבליט את קולו הייחודי של וייסמאנדל.

סדרה של הפתעות בדרך קליפ זה הוא הפרק השני בסדרה של ביצועי לייב שהופקו מהמופע הגדול. עבור חובבי המוזיקה החסידית, מדובר בבשורה משמחת במיוחד: בקרוב צפויים לצאת לשוק ביצועים נוספים מתוך המופע, ביניהם דואטים מיוחדים ומרשימים של וייסמאנדל עם גדולי הזמר החסידי, שגרמו לקהל בבנייני האומה לעמוד על הרגליים.

השיר, הלקוח מתוך אלבום הבכורה המצליח "בקול נעים", מקבל כעת משמעות חדשה וחיבור ישיר אל הקהל.