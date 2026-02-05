מאות חסידים ואנשי מעשה חגגו בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ את שמחת אירוסי החתן נכד האדמו"ר | ברגעי השיא של השמחה פצחו המשוררים בשירת ה'המנון', כשהאדמו"ר מחווה לפרחי החסידים לצאת במחול נלהב לפני שולחן המזרח | צפו בתיעוד (חסידים)
צפו בתיעוד משמחת נישואי נכד האדמו"ר מחוג חתם סופר, ונכד הגאון רבי מרדכי גלבר, רב קהילת מונקאטש בב"ב, בן להרב אלתר אברהם אלטמן, עם הכלה נכדת האדמו"ר משידלובצא, והגאון רבי שלמה גולדמן בת להרב יוסף קורנרייך, רב בית המדרש שידלובצא בביתר (חסידים)
בחצה"ק שידלובצא בירושלים ציינו את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה ב"ב זצ"ל, בצל חתנו האדמו"ר משידלובצא, בשילוב שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר משידלובצא, בן לחתנו הרב פנחס יחיאל לעמברגר, בנו של רב ביהמ"ד מאקאווא באשדוד | במראות ניתן להבחין בשיירי הערבות מיום 'הושענא רבה' שנזרקו מעל 'ארון הקודש' כמקובל בחצרות הקודש כסגולה ושמירה לכל השנה (חסידים)
בחצה"ק לעלוב בבני ברק ציינו במוצאי יום הכיפורים ט"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר זצ"ל, שעלה בסערה השמימה בליל יום הכיפורים שנת תש"ע | בסעודה שולבה גם שמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מלעלוב ושידלובצא (חסידים)
בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מזוועיהיל בעיר ביתר, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת אירוסי נינת האדמו"ר מזוועיהיל זצ"ל, נכדת האדמו"ר משילובצא - עב"ג החתן, נכד האדמו"ר מחוג חתם סופר | בשמחה השתתפו המוני חסידים ומעריצים מכל הצדדים, ועל צבאם אדמו"רים ורבנים (חסידים)
רבני ותושבי ביתר עילית נטלו חלק בשמחת הבר מצווה לנכד האדמו"ר משידלובצא, בן לבנו הרה"ג ראובן יעקב יוסף קורנרייך רב החסידות בביתר, חתן הרה"צ ר' שאול גולדמן בן האדמו"ר בעל ה'אור אברהם' מזוועהיל זצ"ל (חסידים)