סיוע נוסף לניצולים, הרשות לניצולי שואה פרסמה היום, קול קורא לתמיכות בגובה של -19 מיליון ש"ח לעמותות הניצולים| סגן השר במשרד ראש הממשלה והממונה על הרשות לניצולי שואה, אורי מקלב: "למרות האתגרים התקציביים והקיצוצים, אנו פועלים בנחישות כדי לשמור על הרצף התמיכתי" (חדשות)
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השביעי באוקטובר, שמחת תורה תשפ"ד, מילים נרדפות לשואה שעברה על יהודי דרום ארץ ישראל באותו בוקר מר | למרות הכל, עשרות יהודים שהכירו את התופת באירופה במאה הקודמת החליטו לעלות לישראל - דווקא עכשיו | המספרים והנתונים (חדשות)