עוד כתבות על האדמו"ר מספינקא ירושלים:

לקראת הילולת הרה"ק בעל ה'עטרת צבי' מזידטשוב זי"ע - שר בית הזוהר, החל בשבוע זו, ערך האדמו"ר מספינקא ירושלים את השבת באתרא קדישא מירון, ע"י ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי | צפו בתיעוד מתפילת מנחה בערב שבת באוהל התנא האלוקי, ומצאת השבת בקומפוס שנשכר ע"י החסידים לקראת השבת, שם ערך האדמו"ר הבדלה וקידוש לבנה בחצר המתחם (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד 'היכל הברכה' דחסידי קומרנא בבני ברק, נערכה השבת שמחת האופריף לקראת נישואי נכד האדמו"רים מקומרנא וספינקא ירושלים | בצאת השבת נערכה שמחת הפארפשיל שהיוותה יריית פתיחת אירועי השמחה בחסידות | צפו בתיעוד (חסידים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכד האדמו"רים מטשאקאווא ומספינקא ירושלים עב"ג הכלה נכדת האדמו"רים מראחוב ומבערגסעז ב"ב | בשמחה נטלו חלק המוני חסידים ואנשי מעשה ועל צבאם אדמורי"ם ורבנים מבני המשפחה (חסידים)
תיעוד נרחב משמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מראחוב, בת לבנו הרה"צ יצחק מרדכי רוזנבוים, עם החתן נכד האדמו"ר מטשאקאווא בן לבנו הרב חיים שמואל גשטטנר חתן האדמו"ר מספינקא ירושלים | בקריאת התנאים כובד סב החתן האדמו"ר מספינקא ירושלים (חסידים)