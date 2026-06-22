בבלי
בצאת השבת

חודשיים אחרי ל"ג בעומר; הרבי מספינקא ירושלים העלה את שלהבת האש במירון

כמיטב המסורת מזה שנים רבות, כלל חסידי ספינקא ירושלים שבתו באתרא קדישא מירון לקראת הילולת ה'עטרת צבי' מיזידטשויב זי"ע • צפו בתיעוד מסיום סעודה שלישית, מעמד ההדלקה והחלאק'ה לנכד ונין האדמו"ר (חסידים)

האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)
האדמו"ר מספינקא ירושלים מוצ"ש במירון (צילום: י. פריד)

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