בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סאדיגורה בבני ברק התקיימה אתמול (ראשון) מסיבת חומש מרגשת לילדי החמד, תלמידי תלמוד התורה של החסידות | את המעמד פיארו בנוכחותם נשיא המוסדות, האדמו"ר מסאדיגורה, לצד שורה מכובדת של רבנים רמי מעלה, ובהם האדמו"רים ממודז'יץ וביאלה ישרי לב, אשר צאצאיהם נמנים על תלמידי הת"ת (חסידים)
ללא רעש וצלצולים: מעמד "לחיים" סגור ומרגש התקיים במעונו הפרטי של האדמו"ר מסאטמר • הנגיד ואיש השלום ר' ליפא פרידמן הפתיע עם תרומת ענק כפולה לאימפריית המוסדות בקרית יואל • שני חלקי ההנצחה הוקדשו לאביו, המשב"ק המיתולוגי ר' משה פרידמן • כל הפרטים מחלוקת המיליונים (חסידים)
התרגשות עצומה בביתר עילית שזכתה לשבת התעלות מרוממת בצל המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | מעמדי ההוד התקיימו בבית המדרש 'מתמידים' בראשות הגאון רבי מרדכי מינצברג, אלפים נהרו במהלך כל השבת, ובעידן רעווא דרעווין הרחיב המשפיע בטיש סעודה שלישית אל תוך הלילה, כשלאחר זמן ר"ת הובאו כלי זמר לטיש | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק (חסידים)
בעקבות מצב החירום בארץ הקודש, הורה האדמו"ר מדושינסקיא על הקמת משמרות לימוד רצופות בישיבות החסידות ללא הפסקה לאורך כל היום, והבחורים נרתמו בהמוניהם | במקביל: תיעוד מיוחד מביקור הרבי בת"ת הוותיק בעיר התורה והחסידות (חסידים)
ביקור הוד ורב רושם ערך בשבוע האחרון הרה"צ רבי אהרן מענדיל טווערסקי, בנו הגדול של האדמו"ר מסקווירא, בארץ הקודש | במהלך ימי הביקור המרוממים, פיאר את מעמד הכנסת ספר התורה וחנוכת הבית לבית המדרש החדש של חסידי סקווירא ברמה ד' בבית שמש, שם הביא את ברכת קודשו של אביו, האדמו"ר לקהל החסידים הנרגשים (חסידים)
בסיומם של ימי השמחה המרוממים לרגל נישואי בנו של האדמו"ר מצאנז ז'ימגראד זצ"ל, נחגגה בעוז שמחת שבע הברכות האחרון | השמחה נערכה בהיכל בית המדרש המרכזי של החסידות בבני ברק, בהשתתפות קהל חסידים רב, אדמו"רים ורבנים שבאו לברך (חסידים)
ברוב פאר והדר וברגשות קודש נחגגה מסיבת החומש לילדי החמד, תלמידי תלמוד תורה 'דרכי אבות' צאנז בנתניה | מה נאה ומרהיב היה המראה לראות את ילדי החמד, דווקא בימים אלו בשיא התקופות המורכבות שעוברות על בני התורה בארץ ישראל, כשהם מקבלים ומנשקים בגיל ובשמחה את התורה הקדושה בה יהגו כל ימי חייהם (חסידים)
ביוזמה חסרת תקדים שתחסוך אלפי דולרים למחותנים הנאנקים תחת הנטל הכספי הכבד, בחצר הקודש באבוב שמים סוף להוצאות העתק של חגיגות ה'שבע ברכות' מדי לילה • זקני החסידים מזכירים: "בשנות קדם לא חגגו בצורה כזו" • פסק ההלכה המפתיע של דייני הקהילה והמענק של 2,000 דולר ל-60 המשפחות הראשונות שירימו את הכפפה • כל הפרטים (חדשות חסידים)
חצר הקודש צאנז לבשה חג: אלפי חסידים, אדמו"רים ורבנים נהרו לנתניה לשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מצאנז • הבקשה המרגשת של הרבי בעיצומה של קבלת הפנים להעתיר עבור האדמו"רים הזקוקים לישועה • וגם, מדוע שונה המנהג המסורתי במיקום במת הריקודים? • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק מכל רגעי ההוד הנעלים (חסידים)
גל הפריצות בבני ברק לא פוסח על חצרות הקודש: בשוד מתוחכם באמצע הלילה בבית המדרש טשערנאביל ברחוב חבקוק, הצליחו פורצים מקצועיים לחדור למקום • החשודים נקלטו במצלמות האבטחה כשהם פועלים בשיטות מתקדמות כדי לא להשאיר עקבות, במטרה לשדוד את כלי הכסף המשמשים לטישים • המשטרה חוקרת: האם החשודים ניצלו את שהות האדמו"ר בשבת בירושלים כדי לתצפת על המקום? (חסידים)
לאחר ההצלחה הכבירה ברוב חצרות הקודש בארה"ק, הודיעו בימים האחרונים בחצר הקודש קרלין על התקנה החדשה אודות תלבושת אחידה לילדי החמד בכלל מוסדות החינוך של החסידות שתכנס לתוקף בהדרגה בשנת הלימודים הבאה תשפ"ז • המטרה: מניעת תחרות, שמירה על גדרי הצניעות והקלה כספית עצומה למשפחות ברוכות ילדים • עסקני החצר סגרו על מחירים מוזלים מול חברות הלבשה • כל הפרטים (חסידים)
סערת רוחות של שמחה בחסידות ויז'ניץ מונסי בעקבות ברכת הקודש של האדמו"ר בפורים שהתקיימה במלואה עד ראש חודש תמוז • הבדחן הנודע נכנס לבשר על הישועה שמעל דרך הטבע, וקיבל הבטחה חדשה: "עוד 50 חתנים עד ראש השנה" • בתוך כך: התרגשות שיא לקראת מסע הבחורים ההיסטורי לאתרא קדישא מירון בחודש אלול הקרוב, שני מטוסים כבר נחכרו, וההרשמה למטוס השלישי בעיצומה • הסיפור המלא (חסידים)
סיפור מופת יוצא דופן מסעיר את עולם החסידות, לאחר שנחשף על ידי המגיד הנודע הגאון רבי משה וינבך מביתר • השם שהוזכר על ציון הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל, הברכה של הנכד הגאב"ד הנערץ – ושמחת האירוסין שנחגגה השבוע במהירות שמעל דרך הטבע • הסיפור המלא (חסידים)
במחאה נגד גיוס בני הישיבות ועל רקע מעצרו של בחור מהחסידות, רבבות חסידי גור מול משתתפים בשעה זו במחאה חריגה וחסרת תקדים מול כלא 10 | באורח נדיר, האדמו"ר מגור הגיע להשתתף באופן אישי בעצרת האדירה | במקום שורר עומס רב ונרשם דוחק | לאחר תפילת מנחה, החלה עצרת התפילה | תיעוד נרחב (חרדים)
היסטוריה ביהדות החרדית: בעקבות מעצרם של בני התורה על עוון לימוד התורה, רבבות חסידי גור יפגינו היום מול חומות הכלא הצבאי • ברגע האחרון נודע שגם האדמו"ר מגור יופיע אישית בעצרת האדירה להביע כאבו מול המצב הקשה השורר בארץ (חסידים)
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