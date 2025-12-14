אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם נכד האדמו"ר מגורליץ • מי כובד בסידור חופה וקידושין, אילו אדמו"רים פצחו במחול נלהב, ואיזה משפיע כובד לרקוד לקול שירת האלפים? • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מרגעי השיא של השמחה הגדולה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד גורליץ בשיכון ה' בבני ברק, נערכה אמש שמחת פדיון הבן לניני האדמו"רים מגורליץ - סטרופקוב - ביליץ | כנהוג בחצה"ק גורליץ פדו תשעה כהנים את רך הנימול, כשהם יושבים על במת המזרח במקום מוגבה באופן משמעותי מעל מקום מושבם של האדמו"רים והרבנים | האדמו"רים הוצרכו לסובב את פניהם לחזות במעמד הפדיון מאחור | בסיום הפדיון הסתער הקהל על במת הכהנים לתפוס מלוא חפניים שיני שום וקוביות סוכר| צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
במעון הנופש של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, נחגגה בקול רינה ותודה שמחת אירוסי נכדתו הכלה, בת לבנו הגה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם החתן נכד האדמו"ר מגורליץ וגאב"ד ביליץ | שמחת האירוסין לקהל החסידים יחגג בביהמ"ד הגדול במרכז הקריה בבני ברק, ביום רביעי פרשת ואתחנן | וחסידים ברינה יגילו (חסידים)
בבני ברק נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, נכד לחתנו האדמו"ר מאלעסק בית שמש, ולהאדמו"ר מגארליץ וגאב"ד ביליץ | בשמחה כובד האדמו"ר מקרעטשניף בסנדקאות. ובהמשך ערך הרבי טיש לחיים לכבוד השמחה (חסידים)