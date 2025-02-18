רוממות דקדושה בבירת אנגליה: ימי עליה והתעוררות כבירה עברו על חסידי ומעריצי חצה"ק באבוב 45 בלונדון, עם ביקור ההוד של האדמו"ר לרגל מעמד יציקת אבן הפינה לבית המדרש הגדול והחדש שיבנה לתפארת הקהילה • צפו ברגעי הוד, מרגע הנחיתה בהיטרו, דרך מסע המגבית בבתי הנגידים, ועד למעמד האדיר בהשתתפות כלל רבני העיר | סיקור ענק (חסידים)
ביקור רב רושם ערך הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ, בבניין התלמוד תורה דחסידי ויז'ניץ בברכפלד | הביקור החל בשעות הבוקר המוקדמות כשהרב סייר בין התלמידים בסדר לפנות בוקר, ובהמשך התפלל עמם תפילת שחרית, ולאחר מכן התקיימו מעמדי קבלת פנים לכבודו | צפו בתיעוד (חסידים)
האדמו"ר ממונקאטש הופיע לביקור הוד בהיכל ישיבת 'יודעי בינה' של החסידות במונסי | האדמו"ר התקבל במעמד מרגש על ידי התלמידים והציבור | במהלך הביקור נשא הרבי דברות קודש, דברי חיזוק ואמונה לפני הבחורים (חסידים)