חסידי באבוב 45 בלונדון הבירה חתמו ימי אורה, התעלות ורוממות דקדושה, שלא יישכחו עוד ימים רבים, עם סיומו של ביקור ההוד שערך האדמו"ר מבאבוב 45 בעיר. מסע הקודש נערך לרגל המעמד הכביר של הנחת אבן הפינה לבית המדרש הגדול והחדש של החסידות בלונדון, אשר עתיד לשמש כמגדלור של תורה וחסידות עבור הקהילה ההולכת ומתרחבת בלי עין הרע.

ניצני השמחה נראו כבר על כבש המטוס, עם הגעתו של האדמו"ר לשדה התעופה 'היטרו' בלונדון. בטרקלין מיוחד קיבלו את פני הקודש ראשי ועד קרן הבניין של בית המדרש, שהציגו בפני הרבי את התוכניות הסופיות. משם הגיע האדמו"ר ישירות לגולדרס גרין, לטבילה במקווה בביתו של הרבני הנגיד ר' דוד הלפרין.

את תפילת שחרית של היום הראשון התפלל האדמו"ר בבית האכסניה, אצל משפחת הרבני הנגיד ר' בן ציון דוננר ע"ה, ובהשתתפות בעל האכסניה הנוכחי, הרבני הנגיד ר' גרשון דוננר. במהלך ימי הביקור שימש כסנדק בשמחת הברית לבן אחד מחסידיו בגולדרס גרין, וכן פיאר בהשתתפותו את שמחת החתונה לבן הרה"ח ר' בן ציון גולדשטיין.

פרק נרחב מהמסע הוקדש לביקורי הוד אצל רבני לונדון ולמסע מגבית אינטנסיבי לטובת קרן הבניין. האדמו"ר ביקר אצל הגה"צ רבי שמואל בנימין קרויס, הגה"צ רבי יחזקאל ראפאפארט, האדמו"ר מסאדיגורה לונדון והנגיד בנש"ק הרב בן ציון פרישוואסער. כמו כן, ערך הרבי ביקור חולים מיוחד בביתו של הרה"ג ר' ברוך חנה גרינפלד, דומ"ץ באבוב 45 בלונדון, והרעיף עליו ברכות לרפואה שלמה.

בד בבד, נערכו מסיבות קודש ומגביות בבתי הנגידים ואנשי השם שעמדו לימין המפעל הכביר. מסיבה מיוחדת נערכה בביתו של הרה"ג ר' דוד שטרן, אב"ד אהל משה, שהוא נכדו של הרה"ק בעל ה'קדושת ציון' מבאבוב זי"ע. מסיבות נוספות לטובת קרן הבניין נערכו בבית גבאי בית המדרש הרב שלום קאהן ובבית הרב מענדל לאנדא.

ביקור מיוחד נרשם אצל הרה"ח ר' יוסף גולדשטיין ובנו הרבני הנגיד ר' שלמה גולדשטיין. את תפילת מנחה התפלל האדמו"ר בבית האכסניה השנייה שלו, אצל הגה"צ אב"ד ביאלאווא, אשר זכה לקנות את זכות שם הבניין שייקרא 'אהל נחום'.

מעמד קבלת פנים מיוחדת ערכו תלמידי תלמוד התורה בלונדון, שקיבלו את פני הרבי בדגלים ובשירה זכה. בהמשך פיאר האדמו"ר את מסיבת קבלת הפנים בשילוב חלוקת פרסים לתלמידי הישיבה, מעמד שנערך בהיכל בית המדרש סאדיגורה בעיר.

ביום השני של הביקור התפלל הרבי תפילת שחרית בהיכל בית המדרש של החסידות בעיר, כשלפני התפילה הניח תפילין לכמה מכמה מבחורי החמד שהגיעו לגיל המצוות. בצהרי היום נערך המעמד האדיר של הנחת אבן הפינה בהשתתפות כל אדמו"רי ורבני העיר.