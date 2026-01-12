בביקור עבודה בבסיס חיל הים בחיפה, לצד מפקד הזרוע אלוף אייל הראל, הציב ראש הממשלה נתניהו יעד נחרץ להגנה על נתיבי הסחר הימי של ישראל, תוך שהוא נחשף לפעילות המבצעית הגלויה והחשאית של לוחמי הזרוע בים (צבא וביטחון)
לקראת השלמת בניית בית מדרשו באלעד, הגיע האדמו"ר מטעמשוואר אלעד לסיור מקיף במבנה החדש. הבניין, שהוקם גם בטכנולוגיית בנייה קלה תוך שמונה חודשים בלבד, עומד בשלבי גמר אחרונים לקראת חנוכת הבית. האדמו"ר סייר בכל קומות המבנה ובחן מקרוב את ירכתי הבניין, ועם סיום הסיור פצח בריקוד נלהב של הודיה עם בניו הרבנים והעסקנים שהתלוו לסיור (חסידים)
תושבי בורו פארק שפשפו השבוע עיניהם בתמיהה, כאשר בעיצומו של יום חול, נצפה האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, כשהוא מהלך ברחובה של עיר ללא הודעה מוקדמת. עד מהרה נודע, כי האדמו"ר יצא לסיור מיוחד במתחם הבנייה החדש של מוסדותיו הקדושים, השוכן ממול לבית מדרשו הגדול בשכונה | כשהגיע האדמו"ר למקום, נכנס לסיור מעמיק, כשהוא מתעניין בפרטי ההתקדמות ובחזון הבניה העתידית | לסיור הצטרפו ראשי הנהלת המוסדות, אשר הציגו בפני האדמו"ר את שלבי הבנייה (חסידים)
'ועוסקין בחדוותא דיליה' - האדמו"ר מטשארנאביל בסיור בין הלומדים בסדר שעות רצופות כהכנה לקבלת התורה בהיכל ישיב"ק טשארנאביל באשדוד | האדמו"ר הביע קורת רוחו המרובה בתוך שיחתו עם אנשי הצוות הרוחני שהתלוו לסיור (חסידים - ישיבות)
האדמו"ר מסאטמר ערך סיור נרגש בשעות הבוקר המוקדמות בערב שבת האחרון, בבית מדרשו הגדול בווילאמסבורג, תוך שמביע קורת רוחו המרובה מהמחזה המשובב לב ונפש של אלפי יהודים הוגים בתורה הקדושה | צפו בתיעוד הנרגש (חסידים)