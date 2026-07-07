נתניהו לחיל הים: "נבטיח את נתיבי השיט בכל מחיר"

נתניהו בחיל הים - צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ. נתניהו בחיל הים | צילום: צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ. 10 10 0:00 / 0:52

בעיצומה של תקופה מבצעית מורכבת במרחב הימי, הגיע היום (שלישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו לביקור עבודה אינטנסיבי בבסיס חיל הים בחיפה. הביקור, שנערך בליווי מפקד חיל הים אלוף אייל הראל, כלל סקירה מקיפה על הפעילות המבצעית של הזרוע הימית בחודשים האחרונים.

במהלך הסיור, נחשף ראש הממשלה לשלל הפעולות החשאיות והגלויות שביצע חיל הים לאחרונה, פעולות שמשנות את מאזן הכוחות בלב ים ומקנות לישראל יתרון אסטרטגי משמעותי. על פי הנמסר, הסקירה עסקה גם באיומים המתפתחים במרחב הימי ובדרכים להתמודד עמם. שיתופי פעולה בינלאומיים והידוק קשרים מעבר לעליונות הטכנולוגית והמבצעית, הביקור התמקד גם בהיבט האסטרטגי הרחב יותר. נתניהו קיבל מידע מפורט על שיתופי הפעולה המתרחבים של חיל הים עם זרועות ביטחון מקומיות ועם צבאות זרים, שיתופים המקנים לישראל עומק אסטרטגי חדש במים הכלכליים והבינלאומיים. האזרח שהתריע לפני הטבח חושף: חמאס מבריח רחפני ענק לעזה אליהו לוי | 05.07.26 הקשרים הבינלאומיים הללו, כך נמסר, הופכים את חיל הים לשחקן מרכזי בזירה האזורית ומאפשרים לישראל להגן על אינטרסים חיוניים הרחק מעבר לגבולותיה הימיים המיידיים. מדובר בשינוי משמעותי ביכולות ההרתעה והפעולה של מדינת ישראל במרחב הימי.

נתניהו בחיל הים ( צילום: קובי גדעון /לע"מ )

מפגש בלתי אמצעי עם הלוחמים

בשיאו של הביקור, נפגש ראש הממשלה לשיח פתוח ובלתי אמצעי עם לוחמי ולוחמות חיל הים. הלוחמים פרשו בפניו את האתגרים השוטפים והמורכבים של הגנה על גבולות המדינה מול גלי הים, והציגו את הדילמות המבצעיות שעמן הם מתמודדים מדי יום.

נתניהו לא חסך בשבחים על הפעילות המבצעית. "אני מתרשם ממה שעשיתם עד עכשיו, וממה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון", אמר ראש הממשלה ללוחמים, תוך שהוא מדגיש את החשיבות האסטרטגית של פעילותם.

יעד ברור: הבטחת חופש השיט

בתום הסיור, סיכם נתניהו את המדיניות הברורה שהציב לזרוע הימית. "הצבתי יעד פשוט: היעד של חיל הים, של מדינת ישראל, הוא להבטיח את נתיבי השיט וחופש הסחר הימי, שהם כל כך חשובים למדינת ישראל", הבהיר ראש הממשלה.

דבריו של נתניהו משקפים את החשיבות האסטרטגית שמייחסת ישראל לביטחון הימי, במיוחד לאור התלות הכלכלית הגבוהה של המדינה בנתיבי השיט הבינלאומיים. הביקור מדגיש את המעורבות הישירה של ראש הממשלה בניהול המערכה הביטחונית הימית ואת הדגש שהוא שם על חיזוק היכולות המבצעיות של חיל הים.

יצוין כי בחודשים האחרונים, חיל הים מתמודד עם אתגרים מבצעיים מורכבים במרחב הימי, כולל איומים על נתיבי השיט והצורך להגן על תשתיות אנרגיה ימיות קריטיות. הביקור של נתניהו מגיע על רקע זה ומשדר מסר ברור על החשיבות שמייחסת ההנהגה הפוליטית לזרוע הימית.