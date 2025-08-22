דרדקי החמד בני החמש של חסידות באבוב בבני ברק, חגגו השבוע את תחילת לימוד החומש, אלא שהפעם הצטרפו אליהם גם תלמידי השנה שעברה – שחגיגתם בוטלה בזמנו בשל הנחיות פיקוד העורף הקשוחות • אב"ד באבוב בארה"ק חילק את החומשים, והאבות פצחו בריקודים סוערים • תיעוד מרגש (חסידים)
מחצה"ק באבוב בבת ים, נעקרה דמות הוד של האי ותיק וחסיד, הרב שלום שכנא כץ ז"ל, מזקני חשובי החסידים, ומראשוני תושבי השיכון החסידי, שזכה לייסד סעודות מלווה מלכה, נפטר בגיל 72 לאחר מחלה קשה שקיננה בקרבו | מסע ההלוויה: שעה קלה לפני כניסת השבת בבני ברק (דיין האמת)
בתלמוד תורה של חסידי 'באבוב' בבני ברק, התקיים מעמד סיום הזמן ו"מבחן פומבי" לילדי הכיתות הגבוהות | במעמד השתתפו רבני החסידות, הצוות הרוחני של התלמוד תורה, ההורים הנרגשים וכן האדמו"ר מאשלג והגה"צ המשפיע החסידי רבי אהרן טוסיג | צפו בתיעוד (חרדים)
בתלמוד תורה באבוב בבני ברק, נחוגה מסיבת חומש לילדי החמד, ללא נוכחות ההורים והסבים הנרגשים | ל'בבלי' נודע, כי המעמד נדחה מימי המלחמה, כך נוצר מצב שבמסיבה השתתפו רק ילדי הת"ת | להורים ולסבים הובטח, כי לא יקופחו, ובס"ד שנה הבא ישתתפו במעמד אדיר יחד עם הכיתה המגבילה (חרדים)
מעמד מרגש בבני ברק: האדמו"ר מקרעטשניף י-ם הגיע אמש (רביעי) במפתיע לשמחת סיום הש"ס של בחור יתום שהקדיש את הלימוד לעילוי נשמת אביו ז"ל | האדמו"ר נשא דברים, ואף פתח במחול נלהב עם הבחור | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)