מעמד מלא הוד נערך השבוע בתלמוד תורה של חסידות באבוב בעיר התורה והחסידות בני ברק, עם חגיגת מסיבת החומש המרגשת לילדי החמד שהגיעו לגיל חמש.

המעמד השנה עמד בסימן תחושת הודיה עמוקה וסגירת מעגל מעניינת, אל חתני השמחה הצעירים של השנה, הצטרפו באופן מרגש גם ילדי החמד שלמדו בתלמוד התורה בשנה שעברה.

כזכור, בשנה שעברה נמנע מהילדים לחגוג את המעמד הגדול במועדו, וזאת עקב אילוצי המלחמה הממושכת והנחיות הבטיחות המחמירות של פיקוד העורף, שלא אישרו בזמנו קיום התכנסויות המוניות ואירועים רבי משתתפים. בהנהלת התלמוד תורה החליטו להעניק לילדים את החוויה שלא זכו לה בשנה שעברה.