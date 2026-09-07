בבלי

עוד כתבות על רמטכ"ל:

בדיקת מוכנות ארצית

עם יכולת לבטל החלטות

מהפך בצמרת צה"ל
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר