הצעת חוק מהפכנית תעלה לדיון ביום ראשון בוועדת השרים לחקיקה | לפי ההצעה, כל ממשלה חדשה תוכל להחליף בכירים בשירות הציבורי – ובהם המפכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה, ראשי מוסד ושב"כ, רמטכ"ל ונציב שירות המדינה – אם סיימו לפחות שני שלישים מתקופת כהונתם (פוליטי)
טקס החילופים בלשכת הרמטכ"ל בין הרצי הלוי שהודיע על פרישה בעקבות מחדלי המלחמה לבין מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במיל. אייל זמיר יתקיים בקרוב | בעקבות ההתפטרות והמינוי, שורה ארוכה של בכירים בצה"ל צפויים גם הם להתחלף בהקדם, ביניהם סגן הרמטכ"ל אמיר ברעם שצפוי להיות מוחלף על ידי תמיר ידעי שכיהן עד לאחרונה כמפקד זרוע היבשה (חדשות, צבא וביטחון)