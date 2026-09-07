פעילות כוחות צה"ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי - צילום: דובר צה"ל פעילות כוחות צה"ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:42

צה"ל סיים אתמול (יום ראשון) בוחן רמטכ"ל במתכונת פתע, שנועד לבחון את רמת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות. התרגיל, שנערך במפתיע, בחן את יכולת ההתמודדות של הצבא עם אירוע רב-זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף.

במסגרת התרגיל הופעלו בהפתעה כלל המפקדות של הפיקודים המרחביים, האגפים והזרועות. הכוחות תורגלו במגוון תרחישים שכללו פשיטות מהקרקע, מהאוויר ומהים, אירועי ירי טילים ורקטות לצד פיגועי ירי, אירועים רבי נפגעים, אירועי חטיפה ובני ערובה, ותרחישים נוספים שנועדו לבחון את תפיסת ההגנה ואת מימוש פקודות ההגנה בגזרות השונות.

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך התרגיל הופעלו כוננויות ועתודות באופן קרקעי ואווירי, תוך הקפצה בפועל של גדודים ויחידות מיוחדות. הכוחות הוקפצו למרחבים ולזירות השונות במטרה לספק מענה מבצעי בזמן הקצר ביותר האפשרי. דרמה ימית: שתי ספינות צבאיות התנגשו במהלך תרגיל בינלאומי אריה לוי | 02.09.26 דרמה במצר הורמוז: איראן הצליחה לתקוף את החמקן האגדי יהודה פנחסי | 02.09.26 במקביל, נבחנו שיתופי פעולה רב-זרועיים בין חיל האוויר, חיל היבשה וחיל הים, וכן תהליכי קבלת החלטות ומתן מענה מבצעי בכלל הדרגים – החל מהפיקודים המרחביים, דרך הזרועות והאגפים, ועד לדרג הרמטכ"ל.

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל ציין כי "צה"ל יבצע למידה מעמיקה מלקחי התרגיל תוך סימון תורפות ונקודות לציון במטרה להמשיך ולשפר את ההגנה והמוכנות הצה"לית למגוון תרחישים. התרגיל התקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת 2026".

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

פעילות כוחות צה״ל במסגרת תרגיל הפתע המטכ"לי ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל מוצב הפיקוד העליון ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"לי פיקוד הדרום ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"לי פיקוד הדרום ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"לי פיקוד הדרום ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל פיקוד העורף ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל פיקוד העורף ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל פיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )

חמ"ל פיקוד המרכז ( צילום: דובר צה"ל )