נשק הלייזר הישראלי - מפא"ת , רפאל , אלביט, מערכות צה"ל נשק הלייזר הישראלי | צילום: מפא"ת , רפאל , אלביט, מערכות צה"ל 10 10 0:00 / 1:43

ישראל ממשיכה להוביל את העולם ביישום מבצעי של מערכות לייזר להגנה אווירית, בעוד ארצות הברית מאיצה במרוץ לפיתוח דור חדש של נשקי אנרגיה מכוונת בעוצמות חסרות תקדים. מנכ"ל לוקהיד מרטין, ג'ים טייקלט, חשף כי החברה כבר מפעילה מערכות לייזר בעוצמה של 300 קילוואט בניסויי אש חיה נגד כטב"מים וטילי שיוט אמיתיים, ומתקדמת במהירות לעבר יעד של 500 קילוואט.

החשיפה הגיעה במסגרת הכרזה על חוזה חדש שקיבלה לוקהיד מרטין ממשרד ההגנה האמריקאי. מדובר בפרויקט JLWS – פיתוח אב-טיפוס של מערכת לייזר ניידת ומודולרית בעוצמה של 500 קילוואט, שתשוכן בתוך מכולת מטען סטנדרטית. הקפיצה משקפת את האצת מרוץ החימוש באנרגיה מכוונת, בעקבות לקחי מלחמת רוסיה-אוקראינה והעימותים במזרח התיכון.

מערכת הלייזר אירון מתוצרת רפאל ( צילום: משרד הביטחון )

לוקהיד מרטין הוכיחה בניסויים יכולת יירוט עם מערכות של 300 קילוואט במסגרת תוכנית IFPC-HEL של צבא היבשה האמריקאי. היעד החדש – 500 קילוואט – נועד להתמודד עם מטרות קשיחות ומהירות יותר: טילי שיוט ונחילי כטב"מים בטווחים ארוכים משמעותית. חיל הים האמריקאי כבר הציב אבות-טיפוס כמו מערכת HELIOS בהספק של כ-60 קילוואט על משחתות באופן ניסיוני-מבצעי, בעיקר באזור ים סוף והמפרץ הפרסי. מפקד מילואים הודח בעקבות מניין בקוסרה בבלי | 01.09.26 רוקחים גנבו תרופות מחיילי צה"ל משה כץ | 31.08.26 מערכות ה-300 קילוואט נמצאות בשלבי ניסויי שדה מתקדמים. מערכות ה-500 קילוואט עדיין בשלב פיתוח ראשוני – דחיסת עוצמה כזו למכולה ניידת יוצרת אתגרים הנדסיים כבדים של אספקת חשמל וקירור, ולכן פיתוח אב-הטיפוס המבצעי המלא צפוי להימשך עוד מספר שנים.

סאטון רשמי לייזר מערכת הביטחון טורקיה - צילום: התעשייה הביטחונית וגורמי הביטחון בטורקיה סאטון רשמי לייזר מערכת הביטחון טורקיה | צילום: צילום: התעשייה הביטחונית וגורמי הביטחון בטורקיה 10 10 0:00 / 1:14

בשורה התחתונה: ישראל מובילה כיום במוכנות המבצעית וביישום בשטח – הלייזר המבצעי הראשון בקטגוריה שלו כבר נמסר לצה"ל ונמצא בתהליכי קליטה והטמעה. ארצות הברית, לעומת זאת, משתמשת ביתרון התקציבי והתעשייתי שלה כדי לפתח לייזרים חזקים פי שלושה עד חמישה, המסוגלים להתמודד עם מטרות קשות ורחוקות בהרבה.

שתי המדינות גם משתפות פעולה באופן הדוק: רפאל ולוקהיד מרטין חתומות על הסכם לפיתוח גרסה משותפת של "מגן אור" עבור השוק האמריקאי. התוצאה היא מרוץ משלים – ישראל מביאה את היישום המהיר והזול ליירוט, וארה"ב דוחפת את המעטפת הטכנולוגית לקצוות.