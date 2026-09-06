דובר צה"ל הודיע הבוקר, יום ראשון, כי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה על הפעלת בוחן מפתיע בשעות הבוקר המוקדמות. הבוחן, שנקרא "עלות השחר 2.0", מיועד לבדיקת רמת הכוננות והמוכנות של המפקדה הכללית והמפקדות הראשיות בצה"ל.

במסגרת התרגיל נבחנת יכולת צה"ל להתמודד עם אירוע מתפרץ רב-זירתי בעל מורכבות גבוהה והיקף רחב. הבוחן בוחן את מערך הכוננות, תהליכי קבלת ההחלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים - החל מהפיקודים המרחביים, הזרועות והאגפים ועד למטכ"ל. התרגיל מהווה חלק מההיערכות וחיזוק ההגנה לקראת תקופת החגים הקרבה.

במסגרת תרגיל הפתע הוקפצו מפקדים בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, ומתבצעת הקפצת כוחות ובחינת מערכי העתודה. הרמטכ"ל עוקב ובוחן את ניהול התרגיל ממצפה הפיקוד העליון ובשטח.

דובר צה"ל מסר כי במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ. צה"ל הבהיר במפורש כי אין כל חשש לאירוע ביטחוני.

במסגרת התרגיל מתבצעת הקפצה מוסקת של גדוד שיתרגל במרכז לאימונים ביבשה. במקביל, מוקפצים כלל כוחות העתודה והכוננות לבחינת המוכנות והמענה באירוע מתפרץ. כלל המפקדות, החל מהמטכ"ל ועד לפיקודים, מתרגלות תרחישים הבוחנים את דריכתן וניהול אירועים מתפרצים.

הבוחן מהווה חלק מתהליך מתמשך של צה"ל לחיזוק יסודותיו, הכשירות והמוכנות של כל דרגי הלוחמים והמפקדים. במסגרתו מתורגלים ונבחנים הטמעת התכניות המבצעיות לצד לקחים שנצברו מהלחימה בגזרות השונות ומטבח שמחת תורה.

קציני מבקר צה"ל בסדיר ובמילואים מבצעים ביקורת ביחידות ובמפקדות לבדיקת כשירותן ומוכנותן המבצעית. התרגיל מתקיים כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים לשנת תשפ"ו.

יצוין כי התרגיל נשמר במעגל מידור מצומצם ביותר של אנשים בודדים, במטרה לאפשר הפתעה ובחינת המוכנות האמיתית אפילו בדרג האלופים.