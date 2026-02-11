בבלי

עוד כתבות על ממשל טראמפ:

ארצות הברית סוערת

|

מחכים בקוצר רוח

|

נתניהו וטראמפ שוחחו

|

אחרי שלל הדיווחים

|

"משחקי כוח גלובליים" 

|

"תלוי בתקשורת"

|

בקרוב נורמליזציה? | הפרטים

|
לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר