ממשל טראמפ הורה לסגור את המרחב האווירי של אל פאסו שבטקסס במשך עשרה ימים, בהחלט חריגה ומסתורית המעוררת סימני שאלה ברחבי ארצות הברית | המרחב נסגר לחלוטין לתנועת מטוסים אזרחיים, צבאיים ואף מסוקים משטרתיים ורפואיים - מהלך חריג ביותר שלא היה מאז אירועי ה-11 בספטמבר (תעופה)
הנשיא טראמפ אמנם טרם החליט איך לקיים את הבטחתו בעזרה למפגינים האיראניים שמשוועים לעזרה, אך דיווחים בארצות הברית מלמדים, כי יש בפניו מספר אפשרויות שכוללות תקיפות נגד כוחות המשטר שפועלים נגד המפגינים, תקיפות נגד מוסדות שלטון וכן לכוון את האש על דמויות בכירות בנהגת איראן (חדשות בעולם)
"אחמד א-שרע, פועל במרץ כדי לוודא שדברים טובים יקרו, ושסוריה וישראל ינהלו מערכת יחסים ארוכת טווח ומשגשגת. זוהי הזדמנות היסטורית, והיא מוסיפה להצלחה שכבר הושגה לשלום במזרח התיכון!", כתב הערב הנשיא טראמפ (חדשות בעולם)
אחרי שקיבלנו אינסוף דיווחים בשאלה המדינית האם ומתי ישראל עדכנה את ארצות הברית בתקיפה הדרמטית בביירות, הערב דווח כי ממשל טראמפ הופתע מעיתוי התקיפה הישראלית בלבנון, אך תומך בחיסול רמטכ"ל חיזבאללה טבטבאי ובהגברת הלחץ הצבאי על הארגון (מדיני)
מאז ה־7 באוקטובר מגבירה בייג'ינג את תמיכתה בפלסטינים, משמרת קשרים כלכליים עם ישראל, מחזקת את בריתה עם רוסיה ומפגינה כוח גרעיני – ועם זאת, סין הרשמית הביעה הסתייגות מאיראן בכל תקופת העימות הסוער עם ישראל | סבך האינטרסים הסיני והצעה לפתחה של הממשלה (מגזין בבלי)
הנשיא טראמפ אמנם אוהד ישראל מובהק אך גם אצלו אין מתנות חינם, ואחת הדרישות הבסיסיות שלו, היא שישראל תעשה הכל כדי להגיע להסכם נורמליזציה עם סעודיה, ולכן רה"מ נתניהו ערך שיחות עם ראשי הקואליציה בנושא קודם יציאתו למסע המדיני בארצות הברית (חדשות בעולם)