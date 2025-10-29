קצת יותר משבועיים לאחר שחרורו, שורד השבי יוסף חיים אוחנה מספר על גיהינום שעבר במרתפי החמאס | הוא מספר על ההתעללויות והמכות שספגו, על השהייה במנהרות והאוכל הדל שקיבלו | מספר על מבצע ארנון ששמע ממרחק קצר ומה שבא בעקבותיו (בארץ)
אחרי שנתיים של מלחמה ושובם של החטופים האחרונים, נחשפים לראשונה רגעים דרמטיים ממבצעי חילוץ שנעצרו שנייה לפני הביצוע – וגם מאלה שהסתיימו באסון | גורם ביטחוני: “המודיעין לא היה אף פעם ודאי. החלטות התקבלו לפעמים בשניות – בין חיים למוות" | משפחות התנגדו למבצעי חילוץ צבאיים (חדשות)
סיגי כהן, אמו של החטוף ששוחרר משבי החמאס, אליה כהן, שיתפה בחלק מהכאב והייסורים שהיו מנת חלקו של בנה בבי האכזרי של חמאס | אכלו פיתות מעופשות ונכלאו כשהם קשורים כדי למנוע את חילוצם מהשבי על ידי כוחות צה"ל | לקראת השחרור האביסו אותם (בארץ)
אלמוג מאיר ג'אן שחולץ משבי חמאס במבצע ארנון הגיש תביעה נגד אתר אמריקני בשם "Palestine Chronicle" שהעסיק מחבלי חמאס, וביניהם השובה של ג'אן | הלילה (שני שעון ארה"ב) נדחתה תביעתו נגד האתר האמריקאי על ידי בית המשפט בסיאטל שבארה"ב (בעולם)