שורד השבי אלון אהל התייחס הערב (שלישי) לידיעה על חיסול המחבל שהיה מעורב בחטיפתו ואמר בחיוך: "תודה לצה"ל שעושה עבודה מטורפת. עד המחבל האחרון" | כזכור, דובר צה"ל הודיע היום על חיסולו של המחבל יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי לחטיפתם של הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי (בארץ)
שורד השבי אלון אהל הגיע היום לראשונה לכיכר החטופים בתל אביב, רגע לפני שהעצרות במקום צפויות להסתיים, והתייצב לצד הפסנתר שהוצב למענו במקום. הוא ניגן את "שיר ללא שם" שליווה אותו, כך סיפר, בהיותו בעזה (חטופים)
אלון אהל עבר ניתוח עיניים מורכב ויוצא דופן בבילינסון. הוצאו רסיסים מהעין ובוצעה השתלת עדשה | הניתוח עבר בהצלחה ואת תוצאותיו ניתן יהיה לבחון בימים הקרובים: "כשגילינו שניתן להציל את העין - "היה רגע מרגש ומלא תקווה" (חטופים)
כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)
משפחתו של החטוף אלון אהל התירה לפרסם הערב את תמונתו מתוך הסרטון שבו נראה עם גיא גלבוע דלאל | המשפחה מסרה כי "לאחר התייעצות עם מומחי עיניים בארץ ובעולם, עולה כי אלון אינו רואה בעינו הימנית" | המשפחה ביקשה שלא לשדר או לשתף את הסרטון ולא לקחת חלק בטרור הפסיכולוגי של חמאס" (בארץ)
בערב שבת פרסם חמאס תיעוד ראשון של החטוף אלון אהל, בו נראה חיוור וחובש כובע | משפחתו מסרה כי הוא איבד את ראייתו בעין ימין ומצבו הרפואי קשה | הנשיא טראמפ אמר כי מתקיים מו"מ אינטנסיבי לשחרור החטופים, אך ההחלטות נתונות לישראל | צה"ל תקף מבנה ששימש את חמאס לאיסוף מודיעין והודיע על מרחב הומניטרי בחאן יונס לפינוי תושבים (בארץ)
חמאס פרסם סרטון תעמולה בו נראים החטופים גיא גלבוע דלל ואלון אהל. מדובר באות החיים הראשון מאלון, והמשפחה אישרה את זהותו. גיא מספר כי הפגישה התקיימה סמוך למתקן הצלב האדום בעזה. הארגון הבינלאומי הכחיש כל קשר או ידיעה מוקדמת על כך (בארץ)
קטע וידאו חדש של החטוף גיא גלבוע דלל פורסם באישור משפחתו, מתוך סרטון תעמולה של חמאס. גיא נראה ברכב בעזה ומתחנן: "אנחנו רוצים לחזור למשפחות שלנו". בהמשך נפגש עם החטוף אלון אהל - אות החיים הראשון ממנו. הסרטון צולם לפני כשבוע, טרם חיסולו של דובר חמאס 'אבו עוביידה', שגיבש תוכנית תעמולה שנראה כי יצאה לפועל (בארץ)
משפחת אהל הציגה מתווה משלה - של שלושה שלבים לשחרור החטופים מידי המרצחים ברצועת עזה, קודם לכן, האב סיפר על המצב הקשה והמזעזע שבנו הגיע לשבי וכן, מה שהוא שמע מהחטופים ששבו על המצב הרפואי הקשה בו נמצא בנו בשבי (חדשות, אקטואליה)
שורד השבי אלי-ה כהן אמר למנהיגים בסרטון: "יש לנו חלון הזדמנויות להחזיר את כולם, להוציא את כולם!" | כהן הודה לחיילים ולעם: "בלי הלחץ הזה אני לא יודע אם ומתי היו משחררים אותנו" | הוא פנה לחטופים שעדיין בעזה ובהם אלון אהל ואלקנה בוחבוט: "עם ישראל לא מוותר עליכם. תהיו חזקים, אתם חוזרים הביתה" (בארץ)
עידית, אמא של החטוף אלון אהל פרסמה הערב בחשבון האינסטגרם שלה פוסט מרגש, בו שיתפה מהגיהנום העובר על בנה, ופנתה לעם ישראל וההנהגה בישראל שיסייעו לה לראות שוב את בנה לפני שיהיה מאוחר מידי | מטלטל (חדשות, חטופים)