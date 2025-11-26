עוד כתבות על עדות:
פוגע בביטחון המדינה
נתניהו הטיח בשופטים: "זה כבר על סף הבלתי אפשרי, יש דברים שהציבור לא יודע"
יוני גבאי
ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לשופטים בפתח עדותו, ואמר: "עשיתי מאמצים גדולים לקיים 3 ימי עדויות בשבוע, זה על סף הבלתי אפשרי" | במקביל גם היום עדותו של רה"מ בתיק 4000 נמשכת (משפט, פוליטי)
סיפורים בלתי-נתפסים
שורד השבי תיאר רגע מצמרר בו רוצחי חמאס תכננו לרצוח אותו - כך הוא ניצל
שאול כהנא
שורד השבי שגב כלפון משחזר את הרגעים הקשיים ביותר בחיו, החל מהרגע בו נתפס ממסיבת הנובה, הדרך לשבי בעזה, השהות במנהרות החמאס והרגע שהוא היה כפסע ממוות ודאי | "אני לא יודע לאן אני רץ, אני רק פשוט בורח מהכדורים, שמתחילים לשרוק לי בין האוזניים. ואז אני קולט שמחבלים מגיעים אליי" (חדשות)
ממתינים לאישור היועצת
'קטאר-גייט': ראש הממשלה יזומן לעדות שנייה בפרשה שמסעירה את המדינה
יוני גבאי
ראש הממשלה בנימין נתניהו יזומן למתן עדות שנייה במסגרת פרשת 'קטאר-גייט' | במשטרה עדיין לא הוציאו צו זימון לנתניהו, וממתינים לאישור היועצת המשפטית לממשלה (פוליטי, משפט)
לאחר תקופה ארוכה
חזרה לשגרה: בית המשפט קבע כי נתניהו יתייצב בביהמ"ש שלוש פעמים - כבעבר
אלי אדלר
השופטים החליטו להרחיב את ימי הדיונים בתיקי האלפים: עדות ראש הממשלה תישמע שלושה ימים בשבוע - במטרה להאיץ את קצב התקדמות המשפט | בנוסף ביקשו השופטים לבדוק את האפשרות להעביר את העדות לבית המשפט בבית שמש (משפט)
פרטים נוספים
"דמות רבנית חרדית בכירה" זומנה להעיד בפרשה שמסעירה את המגזר
דניאל הרץ
במסגרת הפרשייה שמסעירה את המגזר החרדי, וברקע מעצר חמישה חשודים מבני ברק אתמול - זומנה גם "דמות רבנית בכירה" להגיש עדות | בנוסף זומנה "דמות משמעותית" נוספת שייתכן ותעיד כבר היום (בארץ)
בצל המשבר הפוליטי
נתניהו הודיע שאינו חש בטוב - והדיון במשפטו הופסק
יוני גבאי
בשיאו של המשבר הפוליטי סביב חוק הגיוס והצעת החוק לפיזור הכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי אינו חש בטוב והדיון במשפטו הופסק לאחר כשעה (פוליטי)
יוגש כתב אישום?
מכה לפרשן הימין יעקב ברדוגו: השר מיקי זוהר הגיש עדות פתוחה במשטרה
ארי כהן
אחרי שטען לסחיטה: השר מיקי זוהר מסר עדות פתוחה לבקשת המשטרה - בעניין ברדוגו, אך לא הסכים להגיש תלונה נגדו | לשכת זוהר: "בעבר, הדגיש השר כי אין בחילוקי הדעות בינו לבין ברדוגו - שום גוון פלילי" (פוליטי)
הופכים דף
שבועות דף ל"ד | מה התקשה האבן עזרא במשך שנים?
בבלי
לומדי הדף היומי במסכת שבועות דף ל"ד, עסקו השבוע בצורך ההכרחי לעדים גם לראות וגם לדעת | במה שונה עדות ממון מעדות נפש? והאם 'עד’ הכוונה לעדות בלבד? ותירוץ נפלא לקושיית האבן עזרא (יהדות, הדף היומי)
"כעד או כנחקר באזהרה"
במשטרה נערכים לאפשרות שנתניהו ייחקר בפרשת 'קטרגייט'
יוני גבאי
בשב"כ ובלהב 433 נערכים לזימון עדים ונחקרים נוספים בפרשת "קטאר-גייט" | גורם המעורה בפרטי החקירה טוען: "לא ניתן לשלול את האפשרות שנתניהו יידרש למסור את גרסתו, ייתכן שגם כנחקר באזהרה" (חדשות)
רמז לשינוי נסיבות ביטחוני
"השלכות על עתיד המדינה": הבקשה של נתניהו על ימי עדותו
חזקי שטרן
לאחר שהבוקר הגיש ראש הממשלה בקשה לקיים דיון ביטחוני בדלתיים סגורות, בנוכחות שר הביטחון ישראל כ"ץ ונציג המל"ל, במטרה לצמצם את ימי עדותו, הגיבו השופטים להחלטה | נתניהו ופרקליטיו מתעקשים על חומרת העניין הביטחוני: לדברי נתניהו, "לשינוי הנסיבות הזה יש השלכות על עתיד המדינה" (חדשות, משפט)
עדכונים מבית המשפט
נתניהו חזר להעיד: "לא מרגיש טוב, מקבל אנטיביוטיקה"
יוני גבאי