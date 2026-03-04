הממשלה אישרה לפני זמן קצר במשאל טלפוני דחוף, את המבצע המכונה 'כנפי ארי', מבצע שנועד להחזיר את אלפי הישראלים שנתקעו מחוץ לישראל בשל פרוץ מלחמת שאגת הארי | בנוסף, אלו הנתונים של הישראלים שנכנסו עד כה לישראל (חדשות תחבורה)
חברת אל על מודיעה על היערכות למבצע חילוץ ענק עם פתיחת נתב"ג, הכולל טיסות ישירות מארה"ב, המזרח ואירופה. התוכנית כוללת פתרונות יצירתיים כמו נחיתות בטאבה ובעקבה בתיאום גורמי הביטחון, כאשר לקוחות החברה שטיסתם בוטלה יוחזרו ללא עלות נוספת (בארץ)
גל נוסף של הודעות "הפחדה" מגורמים עוינים הופץ הערב לטלפונים של אזרחים רבים בישראל • מערך הסייבר הלאומי מבהיר: "מדובר בניסיון לייצר בהלה, לא בוצעה פריצה למכשירים" • הדיווחים מגיעים לאחר פריצות לחשבונותיהם של בנט, שקד ובכירים בלשכת רה"מ • ההמלצה: לא לשתף ולא להשיב (בארץ)
בכי של תינוק במהלך טיסה, הוא ללא ספק אחד הדברים המרגיזים שיש, אבל יש כאלו שמצליחים לרכך את הכעס | זוג הורים ישראלים שעלו לטיסה עם בנם בן הארבעה חודשים, הבריקו עם רעיון יצירתי ומשעשע שגרם לנוסעים לאהוב את בנם ולא לכעוס עליו (תעופה)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
רב-החובל בסירת תיירות מקומית, בן 51, טבע למוות לאחר שקפץ להציל שני תיירים ישראלים שהתעלמו מאזהרות והיו במצוקה בגלל זרמים חזקים |הוא השליך לעברם אפודי הצלה וחילץ אותם מהמים | לאחר מכן נעלם, וגופתו אותרה לאחר יומיים. הערכה שהתמוטט מתשישות (בעולם)
הראשון לציון הרב דוד יוסף הורה לשרה רגב כי אין היתר להפעיל טיסות בשבת כל עוד לא מדובר בסכנת חיים מיידית | התשובה של הרב הראשי הגיע לאחר פנייה של חברת אל על, שביקשה להפעיל את טיסות חילוץ הישראלים מחו"ל גם במהלך השבת (חרדים, בעולם)
המל"ל שב ומזהיר את הסיכון לישראלים מפני ביקור בחצי האי סיני | על פי ההודעה: אזהרת המסע נותרה על רמה 4 - איום גבוה והמלצה להימנע מהגעה לאזור | בנוסף נאמר כי "בעת האחרונה התחדדו איומים אלו אל מול הישראלים המתעתדים לבקר באזור" (בעולם)
כ-100 תלמידי תיכון ישראלים תקועים בנמל התעופה בטורקיה לאחר שמטוסם, שהיה בדרכו לפולין, נאלץ לבצע נחיתת חירום היום בבוקר | השר קיש: “אבטחת התלמידים נמצאת תחת פיקוח הדוק של השב”כ, והכוונה היא להעלותם על מטוס החילוץ בהקדם האפשרי״ (בעולם)