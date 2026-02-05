בזמן שהמזרח התיכון בוער, בין ארמונות השיש במוסקט נרשם הצופן המדיני המורכב בתבל | איך מצליחה 'שומרת הסוד' לשמור על האינטרסים של ירושלים וטהרן, ומהו האיזון שמאפשר לישראל לשמור על ערוץ פתוח בלב ציר הרשע וצמוד למיצרי הורמוז? (מגזין בבלי)
בקואליציה תכננו להעביר את החוק שיעגן את הסכם השכר שנחתם עם הסתדרות המורים בכנסת, אך החרדים הודיעו שיתנגדו לאחר שהמורים החרדים נעדרו מההסכם | לאחר מו"מ בין הח"כים החרדים לקואליציה סוכם כי המורים החרדים "יכללו בתוכנית" (כנסת)
ברקע ההתפתחויות בפרשת "קטאר גייט", הערב מתפרסם כי מקורבו של נתניהו, ישראל איינהורן ניהל בתקופה האחרונה מו"מ עם הפרקליטות | איינהורן הציב מספר דרישות, ואף הסכים לחזור לישראל, אך המו"מ התפוצץ (חדשות, משפט)
השינוי בעמדה של נתניהו, שגרמה לו להורות על הוצאת המשלחת הישראלית מגיע לאחר שיחת טלפון שקיבל נתניהו מהשליח האמריקני | וויטקוף: "לא לנהל מו"מ זו לא אופציה" | דיווח נוסף: ישנם מגעים על קיום פסגת מו״מ בקטר שתדון על שלב ב׳ של ההסכם (מדיני)