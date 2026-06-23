העיתון הלבנוני אלג'דיד דיווח היום (שלישי) כי ישראל ולבנון צפויים לנהל בסבב הקרוב של המגעים ביניהם משא ומתן על אפשרות להחליף אסירי חיזבאללה הכלואים בישראל בגופתו של הנווט רון ארד, הנעדר כבר כמעט 40 שנה.
הדיווח מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בגבול הצפוני ומגעים דיפלומטיים שמתנהלים בין הצדדים. כזכור, בליל שבת האחרון יצאו כוחות מיוחדים של צה"ל למבצע בשטח לבנון בניסיון לאתר ממצאים הנוגעים לנווט ארד, אך המבצע לא הניב את הממצאים המבוקשים.
רון ארד נטש את מטוס הקרב שהופל בשטח לבנון באוקטובר 1986, וכעבור זמן קצר נעלמו עקבותיו. במהלך השנים הצביעו הערכות במערכת הביטחון כי הועבר לאיראן, אך לא ניתן לכך אימות פומבי מעולם. הפעם האחרונה שבה נראה הייתה כנראה בלבנון.
ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר בצאת השבת כי "לוחמינו הגיבורים יצאו הלילה למבצע מיוחד לאיתורו והשבתו של הנווט רון ארד שנפל בשבי בלבנון לפני כ-40 שנה. במשך שנים ארוכות אנו עוסקים במשימה זו ללא הרף".
פנייה ישירה של נשיא לבנון
הדיווח על האפשרות למו"מ מגיע בעקבות פנייה חריגה של נשיא לבנון ג'וזף עאון לישראל. בראיון לרשת CNN השבוע, קרא עאון באופן פומבי לקדם משא ומתן במקום עימות צבאי. "פתרון צבאי לעולם לא יספק ביטחון לתושבי צפון ישראל", טען, והוסיף: "אנחנו מוכנים, אנחנו רוצים, אנחנו מחויבים. גם אתם? אם כן, בואו נשב ונדבר".
עאון הבהיר כי לא ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני שיושג הסכם לסיום הלחימה, והדגיש כי מבחינתו מדובר ב"הסכם אי-תוקפנות ולא הסכם שלום מלא". למרות הביקורת מצד חיזבאללה ותומכיו, הנשיא הלבנוני ממשיך לתמוך במגעים מול ישראל.
המתיחות בגבול נמשכת
במקביל למגעים הדיפלומטיים, המתיחות בגבול הצפוני נמשכת. כוחות צה"ל זיהו השבוע חוליית מחבלים חמושים שפעלה בסמוך לכוחות הפועלים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, ברכס עלי א-טאהר. מיד לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, תקפו הכוחות את המחבלים צפונית למרחב הביטחוני.
בחיזבאללה הגיבו בחריפות על התקיפה וטענו כי "הצבא של האויב פתח לעברינו באש מקלעים. האש כוונה לעבר קבוצת אזרחים שפעלו לפינוי כבישים ולחילוץ גופות מההריסות". הארגון הזהיר כי "זו הפרה בוטה של הפסקת האש שבה דבקנו עד כה".
כוחות צה"ל ממשיכים לפעול נגד תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון. בימים האחרונים פועלים כוחות ברכס עלי טאהר, מדרום לנבטייה, במתחם שבו בנה חיזבאללה במשך 20 שנה מפקדה מבוצרת מתחת לאדמה. על פי הערכות, המתחם התת-קרקעי משמש לאחסון טילים בליסטיים תוצרת איראן.
רקע אזורי מורכב
הדיווח על האפשרות למו"מ מגיע על רקע מורכב של מגעים אזוריים. בימים האחרונים מתנהלים שיחות אינטנסיביות בשווייץ בין משלחות אמריקניות ואיראניות בתיווך קטאר ופקיסטן, העוסקות בנושאים אזוריים רחבים יותר.
הנשיא האמריקני דונלד טראמפ פרסם השבוע הודעה דרמטית בה הבהיר כי בהסכמים מול איראן, הם התחייבו התחייבות מלאה לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר. "למרות מחאותיהם והצהרותיהם השקריות והסותרות, איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר גם בעתיד - לעד", כתב.
0 תגובות